John Travolta : l'acteur revient sur le jour où il a failli mourir à bord de son avion avec sa famille

John Travolta sera à l’affiche, le 1er décembre prochain, de «The Sheperd», un court-métrage sur un pilote de la Royal Air Force subissant une panne électrique alors qu’il survole la mer du Nord. Une expérience traumatisante vécue par l’acteur de 69 ans en 1992.

Un souvenir indélébile. Présent au générique de «The Sheperd», un court-métrage adapté du livre éponyme de Frederick Forsyth publié en 1975, à découvrir sur Disney+ à partir du 1er décembre, John Travolta a profité d’une récente projection organisée à Londres pour se remémorer ce jour de 1992 où lui et sa famille se trouvaient à bord d’un jet privé, et où il a cru qu’il allaient tous mourir. Dans le film, le comédien de 69 ans incarne un pilote portant secours à un autre avion en difficulté après une panne générale d’électricité. Une expérience similaire à celle vécue par John Travolta.

«J’ai moi-même fait l’expérience d’une panne générale d’électricité, pas sur ce type d’appareil (celui du film, qui est un 'de Havilland Vampire') mais sur un jet privé d’entreprise, au-dessus de Washington, avant que je ne découvre le livre. Donc quand je l’ai lu, cela a résonné en moi», explique-t-il. C’est dans une interview accordée au magazine américain The New Yorker en 1995 que l’acteur avait livré les détails de cet incident qui l’a vu contraint de procéder à un atterrissage d’urgence au Ronald Reagan Washington National Airport.

Persuadé de mourir

John Travolta explique que cet événement lui a appris «ce que cela fait quand on est persuadé qu’on va mourir. J’avais les deux moteurs du jet, mais aucun instrument, pas d’électricité, rien. J’ai cru que c’était la fin. Comme ce garçon dans le film, incarné à la perfection par Ben Radcliffe. Il a réussi à capturer ce désespoir quand on pense qu’on va mourir à coup sûr. J’avais ma famille à bord, et je me suis dit : ‘Voilà, c’est la fin. Je n’arrive pas à croire que je vais mourir dans cet avion’». L’acteur parviendra à atterrir miraculeusement après avoir réalisé qu’il se trouvait non loin de l’aéroport de Washington.

Le comédien affirme avoir découvert le livre de Frederick Forsyth peu de temps après avoir fait l’acquisition d’un avion similaire à celui du film. Il explique avoir immédiatement voulu l’adapter à l’écran. Il achètera dès lors les droits d’adaptation du livre, mais le succès de «Pulp Fiction» en 1994 l’obligera à repousser le projet. «J’enchaînais les films. Donc après dix ans, j’avais abandonné l’idée et je pensais ne jamais pouvoir le faire, a-t-il confié. Puis ce héros (le réalisateur Iain Softley, ndlr) est arrivé, lui aussi était amoureux de l’histoire, et m’a intégré dans son groupe».