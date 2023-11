«Fast & Furious 9» : la production condamnée à une grosse amende après la chute d'un cascadeur 

La production de «Fast & Furious 9» a été condamnée à une amende de 800.000 livres, environ 920.000 euros, après la chute d’un cascadeur lors du tournage d'une scène de combat. Les faits remontent à juillet 2019.

La justice britannique a rendu son verdict. Elle a condamné les producteurs du film «Fast & Furious 9» à une amende de 800.000 livres (soit 920.000 euros) pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité pendant le tournage, entraînant la chute d'un cascadeur.

L’accident a eu lieu en juillet 2019, dans les studios de la Warner Bros. Âgé de 35 ans, le cascadeur Joe Watts, la doublure de l'acteur Vin Diesel dans le film, a été grièvement blessé après avoir fait une chute de huit mètres de haut, rapporte la BBC.

Des lésions cérébrales

Joe Watts, qui exécutait une scène de combat sur un balcon, est tombé sur le béton tête la première et a subi des lésions cérébrales. Pendant cette séquence, le cascadeur devait passer par-dessus l'épaule droite de son adversaire. Mais lors de la deuxième prise, il y a eu un changement de dernière minute.

On lui a finalement demandé de passer par-dessus l'épaule gauche. Or les matelas de sécurité, qui devaient amortir sa chute, n'ont pas été replacés en conséquence. L'enquête a également révélé que le câble de sécurité n’avait pas été vérifié avant cette prise. Joe Watts «a de la chance d’être en vie», a déclaré le juge Talwinder Buttar.

Au cours de sa carrière de cascadeur, Joe Watts a œuvré dans plusieurs grosses productions. Il a notamment travaillé sur «Star Wars: The Last Jedi» et la série «Game Of Thrones».