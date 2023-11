Marvel : Taika Waititi affirme avoir réalisé «Thor : Ragnarok» parce qu'il était pauvre

Invité du podcast américain SmartLess, Taika Waititi a expliqué qu’il n’avait aucune envie de rejoindre Marvel en tant que réalisateur avant «Thor : Ragnarok» en 2017. Et qu’il a accepté de rejoindre le MCU uniquement parce qu’il avait besoin d’argent.

La vie est une question de priorité. En 2017, Taika Waititi mettait en scène «Thor : Ragnarok» qui rencontrera un franc succès critique et publique au moment de sa sortie en salle. Le réalisateur vient toutefois de confier n’avoir jamais eu envie de rejoindre l’écurie Marvel avant de se voir proposer ce film, qui sera suivi en 2022 par «Thor : Love & Thunder». Il révèle ainsi avoir accepté la proposition de Marvel uniquement pour l’argent, lui qui venait de devenir père pour la deuxième fois à l’époque.

«Vous savez quoi ? Je n’avais aucune envie de faire ces films. Ce n’était pas dans mon plan de carrière en tant qu’auteur. Mais j’étais pauvre et je venais d’avoir mon deuxième enfant. Et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, ce serait une bonne opportunité de nourrir ces enfants’ », explique-t-il au micro du podcast américain SmartLess animé par Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. «Thor était le moins populaire de toute la franchise. Je n’ai jamais lu de comics sur Thor étant enfant. C’est celui que je prenais en me pinçant le nez. Puis j’ai fait mes recherches, j’ai lu un numéro du comics Thor. Et j’étais déconcerté par ce personnage», ajoute-t-il.

Taika Waititi en a profité pour évoquer la rumeur d’un cinquième film centré sur Thor. S’il se garde bien de révéler si le projet verra le jour, ou non, le réalisateur confirme qu’il ne sera pas en charge de la mise en scène. «Je sais seulement que je ne suis pas concerné. Je vais me concentrer sur les autres films sur lesquels je me suis engagé… mais j’adore Marvel, j’adore travailler avec eux. Et j’aime Chris (Hemsworth)», précise-t-il, assurant qu’il ne sera pas dérangé le moins du monde de voir un autre réalisateur lui succéder derrière la caméra pour «Thor 5». «Nous sommes dans une relation ouverte, et s’ils veulent aller voir ailleurs, cela me convient. Je me remettrais peut-être dans leur lit un jour», s’amuse-t-il.