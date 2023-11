Thanksgiving : un succulent film d'horreur inspiré d'une fausse bande-annonce

Le film d’horreur «Thanksgiving : La Semaine de l'Horreur» est inspiré de la fausse bande-annonce aperçue dans le film «Grindhouse» de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, sorti en 2007. Réalisé par Eli Roth, il sort en salle ce mercredi 29 novembre.

Il n’y aura pas de restes. C’est la promesse faite dans la bande-annonce – la vraie (oui, car il y a une fausse) – de «Thanksgiving : La Semaine de l'Horreur» d’Eli Roth. Ce même Eli Roth qui, en 2007, avait réalisé la fausse bande-annonce (haha) du film d’horreur éponyme aperçue dans «Grindhouse» de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Souvenez-vous.

Voilà donc que 16 ans plus tard, ce qui était la fausse bande-annonce d'un faux film d’horreur a été transformée en un long métrage qui s’apprête à débarquer en salle. Avec un scénario reprenant l’idée d’un tueur en série déguisé en colon britannique qui, pendant la semaine de célébration de Thanksgiving dans la ville de Plymouth, Massachussetts – qui n’est autre que le berceau de cette fête nationale américaine – sème la terreur au sein de la population.

L’histoire se déroule un an après qu’un Black Friday ait tourné à l’émeute générale. La police comprend rapidement qu’un forcené tue un à un les habitants de la ville de manière aléatoire. Ou pas. Le tueur suit en vérité un plan aussi précis que machiavélique, et entend bien multiplier les morts violentes jusqu’à la conclusion de la fête de la dinde. Qui est-il ? Qui réussira à lui échapper ? Les habitants parviendront-ils à l’arrêter, ou finiront-ils sur la carte du menu de son dîner de Thanksgiving ?

Dans ce «slasher movie» d’excellente facture où les morts les plus atroces s’enchaînent à la vitesse d’un couteau de boucher manipulé par un grand chef, les spectateurs retrouveront notamment Patrick Dempsey, Addison Rae et Milo Manheim au casting. Bonne nouvelle, la conclusion du film laisse entendre qu’Eli Roth n’a pas dit son dernier mot, et qu’il pourrait faire la fête à d’autres fêtes à l’avenir. On en salive à l'avance.