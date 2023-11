«Wish : Asha et la bonne étoile» : Lambert Wilson a «adoré jouer le méchant» du nouveau film de Disney

Lambert Wilson est l'une des voix françaises du nouveau film de Noël de Disney, «Wish : Asha et la belle étoile», qui sort en salle ce mercredi. Rencontre avec un acteur qui a gardé son âme d'enfant.

A l’occasion de la sortie au cinéma du film d'animation «Wish : Asha et la bonne étoile» ce mercredi 29 novembre, Lambert Wilson qui prête sa voix au roi Magnifico du royaume de Rosas, s’est prêté au jeu des confidences lors d’une conférence de presse organisée au Bristol, à Paris, en compagnie d’Océane Demontis et de Gérard Darmon, qui doublent respectivement la princesse et le chevreau Valentino.

Avec ses yeux rieurs et un air facétieux, celui qui sera bientôt à l’affiche de la comédie «5 hectares» a avoué adorer «jouer les méchants», lui qui «demande pardon aux mouches» quand il doit s’en débarrasser. Avec ce souverain, le comédien de 65 ans avait de quoi s’amuser. «Beau, vaniteux, et en apparence bienveillant, ce roi et sorcier se révèle maléfique et diabolique. Il finit dans une folie dictatoriale. C’est la définition même du super-méchant», a-t-il expliqué.

Chanter tout en doublant : «un exercice difficile»

S’il a pris un malin plaisir à interpréter un protagoniste à la personnalité bien différente de la sienne, Lambert Wilson a néanmoins précisé que «chanter tout en doublant» restait «un exercice singulier et difficile qui exige une méticulosité incroyable (…) surtout quand il faut imaginer ce que fait l’autre personnage et jouer en fonction, alors que l’on est seul avec ses répliques dans le studio d’enregistrement».

Alors que «Wish : Asha et la bonne étoile» célèbre les 100 ans de Disney et la magie de la firme aux grandes oreilles, l’acteur a tenté de répondre à l'épineuse question : «Quel est votre dessin animé préféré ?». «'Blanche-Neige' est l’un des premiers films que j’ai vu. Je garde un souvenir traumatisant de la forêt cauchemardesque et de la méchante reine. J’aime 'La belle et le clochard', étant un amoureux des animaux et des chiens plus particulièrement. Mais je reste un fan du 'Livre de la jungle' qui est sorti quand j’avais une dizaine d’années. Bien plus tard, j’ai prêté ma voix à Baloo dans le remake de Pixar. Et si j’ai pu jouer le roi Lear sur scène, cet ours reste ma médaille, mon rêve d’enfant», a-t-il conclu.