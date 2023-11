Le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes avec un thème «politique» sur le corps

L’édition 2023 du Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes ce mercredi 29 novembre. Pour sa 39e édition, l’événement gratuit pour les moins de 18 ans recevra quelque 250 auteurs et mettra le thème du corps, un sujet « politique », à l’honneur.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes mercredi à Montreuil, à côté de Paris, avec un thème «très politique», le corps. «Corps embrassés ou dansants, mouvements de jeux ou de tendresse, corps multiples, gracieux ou empêchés» apparaîtront dans l'exposition interactive et immersive «La tectonique des corps», à Paris Montreuil Expo.



«C'est un sujet très politique que avons choisi, la façon dont les jeunes utilisent leur corps, et celle dont la littérature jeunesse le représente», affirme à l'AFP la directrice du Salon, Sylvie Vassallo.

Serge Hefez, psychiatre cité dans la présentation du Salon à la presse, évoque, pour parler de ce sujet délicat, le rôle de la fiction qui «met des mots sur des ressentis, sur des sensations et des émotions» et permet d'entrer «dans un récit commun avec le reste du monde».

400 exposants, 250 auteurs

Gratuit pour les moins de 18 ans, le Salon du livre jeunesse attend plus de 400 exposants, dont de nombreux petits éditeurs au catalogue original, et quelque 250 auteurs en conférence ou dédicace.

Il remet mercredi à la mi-journée ses Pépites, les trophées des meilleurs livres dans plusieurs catégories.

Lors de sa 38e édition en 2022, le Salon avait attiré 180.000 visiteurs, renouant avec le niveau de ses dernières éditions avant la pandémie de Covid-19. Il attire traditionnellement une grande foule de scolaires les trois premiers jours en semaine, puis des familles le week-end.

«Pour que ce soit un succès, on travaille nos publics. Car il y a ceux qui viennent d'eux-mêmes, des familles et des établissements qui nous sont fidèles, et ceux que l'on doit aller chercher. Pour cela nous avons un partenariat avec la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis», explique la directrice. Par rapport à 2019, le SLPJ a gagné des téléspectateurs. Sa chaîne officielle propose trois heures de programmes quotidiens sur slpjplus.tv, de 17h00 à 20h00.

L'édition jeunesse, après une année 2021 exceptionnelle comme pour le reste du secteur, a connu des années 2022 et 2023 plutôt bonnes. D'après l'institut GfK, les ventes lors des dix premiers mois de l'année ont reculé de 3% sur un an, mais restent supérieures de 2% à celles de 2019. Selon le Syndicat national de l'édition, le marché du livre jeunesse pesait 378 millions d'euros en 2022.