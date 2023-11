The Weeknd et Taylor Swift, artistes les plus écoutés dans le monde en 2023 sur Deezer

Deezer a dévoilé son palmarès 2023 des artistes les plus écoutés sur la plate-forme. The Weeknd et Taylor Swift arrivent en tête à l’échelle mondiale. En France, ce sont les rappeurs Jul et Ninho qui ont eu les faveurs du public.

Quels artistes ont été plébiscités par le public en 2023 ? La plate-forme Deezer dresse le bilan. Elle a dévoilé, mardi 28 novembre, les noms des artistes, chansons et albums les plus écoutés cette année, en France et dans le monde. Roi du podium, The Weeknd décroche le titre de l’artiste le plus écouté en 2023 sur la planète. Une première pour l’interprète de «Blinding Lights» qui, ces dernières années, est régulièrement monté sur la deuxième marche du podium. Il est talonné par Taylor Swift, deuxième. Sans trop de surprises, l’interprète de «Shake it off» arrive, par ailleurs, en tête des artistes féminines les plus écoutées dans le monde.

A l’échelle nationale, les rappeurs dominent largement le classement. Cinq artistes de musique urbaine occupent les cinq premières places. En tête, Jul, suivi respectivement de Ninho, Gazo, Damso et Tiakola, confirmant la place prépondérante qu’occupe le rap dans le paysage musical ces dernières années.

«Flowers» de Miley Cyrus, chanson la plus écoutée

Côté chanson, la palme du titre le plus plébiscité sur Deezer et ce, aussi bien à l’échelle mondiale qu’en France, revient à «Flowers» de Miley Cyrus, extrait de son nouvel album «Endless Summer», sorti en mars dernier. «As it Was» d’Harry Styles se hisse en deuxième position du classement mondial, suivi d'«Another love» de Tom Odell, titre sorti en 2013, notamment repris par nombre de femmes iraniennes sur les réseaux après la mort de Mahsa Amini, l'année dernière. «I’m good (blue)» de David Guetta et Bebe Rexha et «Cuff it» de Beyoncé complètent le top 5.

Au jeu des comparaisons, Queen B réalise une autre performance et classe son septième opus «Renaissance», à la première place des albums les plus écoutés dans le monde cette année. Metro Boomin et son «Heroes & Vilains» arrivent deuxième. La star du reggaeton Bad Bunny complète le top 3 avec «Un Verano Sin Ti», suivi d’«Harry’s House» d'Harry Styles et «SOS» de SZA.

Dans l’Hexagone, l’opus qui a sorti son épingle du jeu en 2023 est signé Tiakola, qui classe son premier album studio «Mélo», tout en haut des disques les plus écoutés.