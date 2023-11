Zack Snyder : le réalisateur ne veut plus entendre parler de super-héros, à l'exception de deux personnages

Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, Zack Snyder a confié ne plus être intéressé par les films de super-héros. À l’exception d’une éventuelle adaptation des comics «Batman : The Dark Knight Returns» et «Elektra Lives Again».

Il a choisi de ranger sa cape. Après «Watchmen», «Man of Steel», «Batman v Superman : l’aube de la justice» et «Justice League», Zack Snyder affirme ne plus être «excité» par les films de super-héros. Il a toutefois indiqué au site américain The Hollywood Reporter ne pas être contre l’idée de prêter main forte à James Gunn chez DC Studios. Mais seulement si on le laissait adapter le plus fidèlement possible le comics de Frank Miller «Batman : The Dark Knight Returns», publié en 1986.

Du côté de Marvel, Zack Snyder explique qu’il pourrait considérer l’adaptation du comics «Elektra Lives Again», publié en 1990, centré sur le deuil de Daredevil après la mort d’Elektra. La tueuse dont il était tombée amoureux et qui a rendu son dernier souffle dans ses bras avant qu’il ne se persuade qu’elle est toujours en vie. «Mais c’est tout», précise-t-il, soulignant que le genre lui-même n’a pas beaucoup évolué. «Nous avons été sur le terrain - rien n’a bougé depuis. Je n’ai plus la même excitation qu’auparavant», ajoute-t-il.

Daredevil et Elektra ont été incarnés au cinéma par Ben Affleck et Jennifer Garner à deux reprises - le «Daredevil» réalisé en 2003 et «Elektra» en 2005 -, ainsi que par Charlie Cox et Élodie Yung dans la série Marvel développée par Netflix en 2015. Disney+ développe actuellement sa propre série «Daredevil : Born Again», dont les premiers retours catastrophiques ont forcé Marvel à tout reprendre depuis le début. Selon une rumeur persistante, Jennifer Garner pourrait de nouveau jouer le rôle d’Elektra le temps d’une courte apparition dans le film «Deadpool 3». Mais rien n’a été confirmé officiellement pour le moment.