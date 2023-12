Beyoncé : découvrez «My House», son nouveau single

À l'occasion de la diffusion au cinéma de son film documentaire «Renaissance», Beyoncé a partagé un nouveau morceau inédit, «My House».

Les fans de Beyoncé sont à la fête. Non seulement leur idole sort ce vendredi son film «Renaissance» au cinéma, mais elle sort aussi un titre inédit intitulé «My House», qui sert justement de générique de fin au long-métrage.

Dans le film, elle associe ses performances sur scène à des séquences de sa vie personnelle avec des apparitions de sa mère Tina Knowles, de son mari Jay-Z et de sa fille Blue Ivy Carter.

«The House» est sa première nouvelle musique depuis la sortie de l’album «Renaissance», l'année dernière.



La chanson a été produite et co-écrite par The-Dream.

