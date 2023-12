«Furiosa» : découvrez les premières images du prequel de «Mad Max» avec Anya Taylor-Joy

Après des mois d'attente, la première bande-annonce de «Furiosa», toujours réalisé par George Miller, a été dévoilée jeudi. Le prequel de «Mad Max : Fury Road» met en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth.

Les moteurs vont de nouveau rugir dans l’un des films d’action les plus attendus de 2024. Réalisé par George Miller qui supervise la franchise depuis ses débuts, «Furiosa», prequel de «Mad Max : Fury Road» sorti en 2015, a dévoilé sa première bande-annonce, jeudi 30 novembre, à l'occasion du Comic Con de Sao Paulo. Et ces images promettent une production époustouflante que les fans attendent de pied ferme après des années.

Dans ce nouveau chapitre de la saga «Mad Max», la production a choisi l’actrice Anya Taylor-Joy, récompensée d’un Golden Globe pour sa prestation dans la série «Le jeu de la dame», pour succéder à Charlize Theron. Le cinéaste avait un temps penser à rajeunir cette dernière, avant d’abandonner l’idée.

Chris Hemsworth en redoutable Dementus

On y apprend que la jeune héroïne âgée d’une vingtaine d’années et qui apparaît rasée dans les dernières secondes de la vidéo, a été arrachée à sa famille alors qu’elle n’était qu’une enfant et va tenter l’impossible pour retrouver les siens. Elle croisera sur son chemin de nombreux ennemis, dont le redoutable seigneur de guerre Dementus, incarné Chris Hemsworth qui a délaissé pour l’occasion son costume de Thor.

Comptant également au casting Tom Burke et Nathan Jones, le long-métrage est attendu dans les salles françaises le 22 mai 2024 et pourrait bénéficier d’une présentation en avant-première au prochain Festival de Cannes. Mais rien n’a été pour le moment confirmé.