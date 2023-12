«Godzilla x Kong : The New Empire» : Kong et Godzilla prêts à s'unir dans les nouvelles affiches du film

Attendu le 10 avril en salle, «Godzilla x Kong : The New Empire» vient de publier trois nouvelles affiches sur lesquelles apparaissent les deux anciens rivaux, ainsi qu’un autre titan qui semble être le principal antagoniste du film. Et celui-ci promet d’être redoutable.

L’impatience ne cesse de grandir. La sortie de «Godzilla x Kong : The New Empire» dans les salles françaises est fixée au 10 avril 2024. Le synopsis de ce nouveau volet du MonstroVerse indique que Kong et Godzilla vont devoir unir leurs forces contre «une menace colossale cachée à l’intérieur de notre monde, qui menace leur propre existence, et la nôtre. Ce film épique plongera plus en avant dans l’histoire de ces titans, leurs origines, et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en dévoilant la bataille mythique qui a aidé à «créer ces êtres extraordinaires et à les lier à l’Humanité pour l’éternité».

Aussi, les trois affiches qui viennent d’être dévoilées sur les réseaux sociaux de la Warner dévoilent le visage de Kong avec le message «Unite» (Union en VF).

Idem pour Godzilla, mais qui, détail amusant, apparait avec des yeux rouges (et non bleus habituellement). Ce qui pourrait avoir son importance dans le récit.

La dernière affiche est la plus intrigante, avec le visage d’un primate ressemblant à Kong, accompagné du texte suivant : «Bow to your new king», soit «Inclinez-vous devant votre nouveau souverain» en français. Ses yeux à lui sont bleus, et son incisive droite de sa mâchoire inférieure est allongée. Le message indique également le hashtag #SkarKing, soit le «Roi Balafré».

On devine qu’il s’agit du même titan aperçu dans le teaser publié en avril dernier, qui faisait apparaître ce personnage assis sur un trône dominant un champ d’ossements à perte de vue, avant de terminer sur les crânes de Godzilla et Kong.

Au casting, les spectateurs retrouveront Rebecca Hall dans le rôle du docteur Ilene Andrews, Brian Tyree Henry dans celui de Bernie Hayes, et Kaylee Hottle dans celui de Jia. Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns, ou encore Rachel House viendront les rejoindre dans des rôles non-précisés. Il y a fort à parier qu’un teaser et/ou une bande annonce voit le jour de manière imminente. Le Comic Con de Sao Paolo a débuté ce jeudi 30 novembre, et doit s’achever ce dimanche 3 décembre. Pas impossible qu’une annonce ait lieu à ce moment.