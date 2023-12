Spider-Man : Tom Holland dévoile ses conditions pour reprendre le costume du super-héros

Dans un entretien avec le site Collider, Tom Holland a confirmé qu’un nouveau film «Spider-Man» n’était pas d’actualité. Le comédien affirme être très attaché au personnage, mais que seul un scénario de qualité le convaincra de renfiler ce costume.

Une question de respect. Tom Holland n’a pas envie de refaire un film sur Spider-Man pour son unique plaisir. Interrogé en marge de la conférence de presse de la Critics Choice Association par le site américain Collider, à propos de l’absence de l’homme araignée des futurs projets Marvel, le comédien a expliqué n’avoir aucun désir de tourner un nouveau volet des aventures de Spider-Man sans un scénario qui en vaille la peine. Il confirme ainsi que des discussions sont en cours pour donner une suite éventuelle à «Spider-Man : No Way Home». Mais que son souci majeur est de protéger l’héritage du personnage.

«Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons engagés activement des conversations sur ce à quoi pourrait potentiellement ressembler une quatrième interprétation de mon personnage. Que nous parvenions, ou non, à trouver un moyen de rendre justice au personnage est une autre chose. Je suis très protecteur envers Spider-Man. Je me sens très, très chanceux d’avoir pu travailler sur une franchise qui s'est améliorée et qui a eu plus de succès à chaque film. Ce qui, je pense, est vraiment rare. Et je veux protéger son héritage. Donc, je n’en ferai pas un autre pour en faire un autre. Il faudra que cela vaille la peine», explique-t-il.

«Spider-Man : No Way Home» est sorti en salles en 2021, ce qui marque le plus grand écart de temps entre les volets de la saga de l’homme araignée depuis que Tom Holland a hérité du rôle en 2016 dans «Captain America : Civil War». Que le fans se rassurent toutefois, le comédien de 27 ans assure que, si le bon scénario se présente, il acceptera de reprendre le rôle avec plaisir. «Je serais fou de ne pas renfiler le costume car je dois tout à ce personnage. J’adore Spider-Man et les personnes qui travaillent dessus. Donc j’adorerais raconter une nouvelle histoire, mais seulement si on trouve la bonne», conclu-t-il.