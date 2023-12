Michael Jackson : l’album culte «Thriller», star d'un documentaire sur Paramount +

Un documentaire consacré à «Thriller», l'album mythique de Michel Jackson sorti en novembre 1982, arrive dès ce dimanche sur la plate-forme Paramount +.

«Billie Jean», «Beat it», «Wanna Be Startin' Somethin'»… Plus de 40 ans après sa sortie le 30 novembre 1982, l’album «Thriller» de Michael Jackson, qui reste à ce jour le plus vendu de tous les temps, fait l’objet d’un documentaire. Réalisé par le journaliste et cinéaste Nelson George, il est diffusé sur la plate-forme de streaming Paramount+, disponible sur Canal+, dès ce dimanche 2 décembre.

Ce documentaire baptisé «Thriller 40» - le clip de Thriller est sorti exactement le 2 décembre 1983 - propose de retracer la création de cet opus emblématique à travers les nombreux témoignages de chanteurs, de compositeurs, de danseurs et de réalisateurs. Parmi eux, Will.i.am, Maxwell, Misty Copeland, Usher, Mary J. Blige, ou encore John Landis, à qui l’on doit le clip révolutionnaire de «Thriller», inspiré du film d’horreur «Le Loup-garou de Londres».

Ce documentaire, qui contient plusieurs séquences inédites, «relate également le moment où la carrière de Michael Jackson a basculé pour devenir une megastar et un phénomène de culture pop qui continue d’influencer les mondes de la musique, de la télévision, de la danse, de la mode et plus encore à ce jour», précise le communiqué.

Conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son «importance culturelle, historique ou esthétique», l’album «Thriller» s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires, et a été certifié 34 fois disque de platine. Un record qui n’a jamais été dépassé depuis.