Macaulay Culkin : l'acteur a inauguré son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood

Star du film «Maman j’ai raté l’avion», Macaulay Culkin a inauguré, vendredi dernier, son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles en présence de Catherine O’Hara dont le discours a suscité l’émotion chez le comédien âgé aujourd’hui de 43 ans.

Kevin !!! En 1990, Macaulay Culkin devenait, à l’âge de 10 ans, une des plus grandes star de l’industrie du cinéma grâce à son rôle de Kevin McCallister dans le film de Noël de Chris Columbus et John Hughes, «Maman, j’ai raté l’avion», qui aura une suite deux ans plus tard. Le comédien, 43 ans, vient naturellement d’hériter d’une étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles en présence de sa compagne, Brenda Song, et de leurs deux enfants. Son sœur et son frère, Quinn et Rory, étaient également présents pour l’événement, ainsi que sa filleule, Paris Jackson (la fille de Michael Jackson), Natasha Lyonne et Seth Green, qui ont débuté leur carrière au même moment que Macaulay Culkin, et Catherine O’Hara, qui incarnait sa mère à l’écran dans les deux films.

Cette dernière a fait un discours particulièrement émouvant, saluant le talent et la maturité de Macaulay Culkin sur le tournage de «Maman, j’ai raté l’avion». «En tant que fausse mère très négligente, je suis heureuse qu’il m’ait donné la chance de l’accompagner une nouvelle fois», a-t-elle lancé à propos de celui qui était «le plus talentueux avec le plus beau visage, mais il était également un acteur naturel». «Il était sincère et il était si facile de s’identifier à lui», ajoute-t-elle. Catherine O’Hara en a profité pour rappeler l’incroyable pression subit par Macaulay Culkin au lancement de sa carrière.

«Il était plus comme les Beatles ou Elvis Presley – ou Gandhi ! C’est fou de mettre tout ça sur les épaules d’un enfant. (…) Combien d’adultes ont fait l’objet d’une telle adoration ? Il n’a jamais semblé être dans cette industrie pour bâtir un fan-club», ajoute-t-elle, avant de complimenter le comédien sur sa décision, à 14 ans, de prendre ses distances avec l’industrie du cinéma. Et le fait qu’il soit devenu aujourd’hui «un jeune homme très bien». À la fin du discours de Catherine O’Hara, Macaulay Culkin ne pourra s’empêcher d’essuyer une larme. Avant de conclure sur une des répliques les plus célèbres de Kevin McCallister : «Joyeux Noël espèce de sale bête»