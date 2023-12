Dune 2 : Florence Pugh touchée au visage par un objet lancé par un fan au Comic Con de Sao Paolo (VIDEO)

Alors que le casting de «Dune 2 » prenait la pose pour une photo de groupe sur la scène du Comic Con de Sao Paolo, ce dimanche 3 décembre, Florence Pugh a été touchée au visage par un projectile. Un incident qui vient s’ajouter à une liste qui ne cesse de s’allonger.

Une tendance de plus en plus inquiétante. Florence Pugh a été touchée au visage par un projectile lancé dans sa direction alors qu’elle prenait la pause avec une partie du casting de «Dune 2» - Timothée Chalamet, Austin Butler, Zendaya, mais aussi le réalisateur Denis Villeneuve - sur la scène du Comic Con de Sao Paolo, ce dimanche 3 décembre. Un incident capturé en vidéo devenu virale sur les réseaux sociaux.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV — Timmytea (@timmostea) December 3, 2023

L’incident s’est déroulé après que la comédienne ait confié son excitation d’intégrer le casting du deuxième volet du film de Denis Villeneuve attendu dans les salles françaises le 28 février prochain. «J’ai passé un super moment en rejoignant et en côtoyant ces personnes, et encore plus en travaillant avec eux», avait-elle confié. «En arrivant, cette puissance qui se dégageait de la pièce, émanait déjà dans le premier film. Et on l’a ressenti chaque jour pendant le tournage. Donc cela a été un moment très, très spécial d’être présente dans ce second volet», avait-elle ajouté.

Cet incident impliquant Florence Pugh est loin d’être un cas isolé. Ces derniers mois, de plus en plus d’artistes ont été visés, et parfois touchés, par des projectiles lancés par des fans, comme la chanteuse Ari Lennox, ou encore Bebe Rexha en juin dernier, blessée par un téléphone, mais aussi Cardi B fin juillet sur scène. Kelsea Ballerini, Harry Styles, et même Taylor Swift ont, eux aussi, été pris pour cible. Cette dernière s’était adressée au public lors d’un concert à Buenos Aires, en Argentine, pour leur demander d’arrêter de lancer des objets sur scène.