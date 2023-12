«Godzilla x Kong : The New Empire» : les deux titans font équipe dans la première bande-annonce

La première bande-annonce de «Godzilla x Kong : The New Empire», dévoilée lors du Comic Con de Sao Paolo ce dimanche 3 décembre, a permis de révéler le visage du nouveau titan qui menace de détruire le monde. À moins que Kong et Godzilla ne parviennent à l’en empêcher.

La menace prend un nouveau visage. Dévoilée le jour de clôture du Comic Con de Sao Paolo, ce dimanche 3 décembre, la première bande-annonce de «Godzilla x Kong : The New Empire» a permis de découvrir le visage du titan qui va se dresser sur la route de Kong et Godzilla. Les deux monstres, qui avaient déjà uni leur force contre le Mechagodzilla dans «Godzilla v. Kong» sorti en 2021, vont se retrouver face à un primate d’une taille colossale qui semble régner sur les territoires de la Terre Creuse, un monde se trouvant sous la croûte terrestre où vivent d’autres titans.

Si la bande-annonce en elle-même ne dévoile pas grande chose à propos du scénario, la présentation officielle précise que ce «film épique plongera plus en avant dans l’histoire de ces titans, leurs origines, et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en dévoilant la bataille mythique qui a aidé à créer ces êtres extraordinaires et à les lier à l’Humanité pour l’éternité». Ce qui laisse entendre que «Godzilla x Kong : The New Empire» contiendra de nombreuses révélations sur les Titans, et probablement Monarch.

Attendu dans les salles françaises le 10 avril prochain, «Godzilla x Kong : The New Empire» verra Rebecca Hall reprendre le rôle du docteur Ilene Andrews, Brian Tyree Henry celui de Bernie Hayes, et Kaylee Hottle celui de Jia. Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns, ou encore Rachel House viendront les rejoindre dans des rôles non précisés.