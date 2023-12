Marvel : la réponse sans détour de Kevin Feige aux rumeurs annonçant le retour d'Iron Man

Alors que la rumeur d’un potentiel retour de Robert Downey Jr. dans l’armure d’Iron Man ne cesse d’enfler, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a profité d’un portrait consacré à l’acteur dans Vanity Fair pour confirmer que cela ne se produira jamais.

Impossible d’être plus clair. Le passage de Robert Downey Jr. dans l’armure d’Iron Man sous les traits du génial Tony Stark - qui s’est étalé de 2008 à 2019 pour un total de 10 films - coïncide à l’époque où Marvel enchaînait les records de recettes au box-office. Le point culminant ayant été atteint avec «Avengers : Endgame», un film durant lequel Iron Man se sacrifie de façon aussi tragique qu’héroïque pour sauver l’humanité.

Si une rumeur insistante annonce le possible retour du superhéros incarné par Robert Downey Jr., notamment en raison des échecs consécutifs des derniers films issus du MCU (Marvel Cinematic Universe) au box-office et grâce aux infinies possibilités offertes par le multivers, Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, a confirmé qu’il n’a aucunement l’intention de compromettre le geste de Tony Stark à la fin d’«Avengers : Endgame». «Nous allons garder ce moment et ne jamais y toucher à nouveau. Nous avons travaillé très dur pendant de nombreuses années pour arriver à cet instant, et nous n’aurons jamais envie de le défaire comme par magie d’aucune façon que ce soit», a-t-il déclaré dans un portrait consacré à l’acteur dans Vanity Fair.

Selon Joe Russo, le co-réalisateur d’«Avengers : Endgame», Robert Downey Jr. s’était déjà montré réticent à l’époque pour venir tourner des séquences supplémentaires - dont la célèbre phrase «Je suis Iron Man» - après la conclusion du tournage initial. «Nous avions déjà fait nos adieux larmoyants le dernier jour du tournage. Tout le monde était passé à autre chose émotionnellement. Et nous lui avions promis que c’était la dernière fois que nous lui demandions de reprendre le rôle - à jamais», précise-t-il. À noter que la rumeur annonce également le possible retour de Chris Evans et Scarlett Johansson à l’écran pour les deux prochains «Avengers». Une information démentie par les principaux intéressés.