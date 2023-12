Mort de Naya Rivera : un titre posthume de l’actrice dévoilé 

Près de trois ans après son décès, un titre posthume de l’actrice Naya Rivera, connue pour son rôle dans la série musicale «Glee», a été dévoilé.

La voix de Naya Rivera, décédée il y a trois ans, résonne à nouveau. Un titre posthume, enregistré en 2012 par l’actrice, a été dévoilé. Ce sont ses amis, avec qui elle a joué dans la série musicale américaine «Glee», qui ont décidé de sortir cette chanson, baptisée «Prayer for the Broken».

Afin de lui rendre hommage, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Heather Morris, Vanessa Lengies et Ashley Fink se sont réunis pour poser leur voix sur ce morceau, qui a été dévoilé à l’occasion des Snixxmas.

Cet événement est organisé chaque année par Alexandria House, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour fournir des logements aux femmes et aux enfants. Et tous les bénéfices de cette chanson reviendront à cette association, que Naya Rivera soutenait activement.

Connue pour avoir incarné le personnage de Santana Lopez pendant six saisons, Naya Rivera est décédée à l’âge de 33 ans, le 8 juillet 2020. La comédienne s'est noyée lors d'une sortie en bateau sur le Lac Piru, en Californie, avec son fils Josey, alors âgé de 4 ans.