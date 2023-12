Ziggy Marley : le fils de Bob Marley loue le talent de Kingsley Ben-Adir, qui incarnera son père dans le biopic «One love»

Alors qu’une nouvelle bande-annonce du film «One Love», consacré à la vie de Bob Marley et réalisé par Reinaldo Marcus Green (La Méthode Williams), est attendue mardi 5 décembre, Ziggy Marley fait l’éloge de l'acteur Kingsley Ben-Adir, qui campera son père à l’écran.

Ziggy Marley valide. Dans une vidéo partagée par Paramount Pictures France ce lundi, Ziggy Marley a fait l’éloge de Kingsley Ben-Adir, qui campera son père à l’écran dans «One Love», biopic consacré à la star du reggae, attendu en salle en début d’année prochaine. Le fils de Bob Marley n’a pas mâché ses mots quant au talent de l’acteur de 37 ans, à l’affiche entre autres de «One Night in Miami» dans le rôle de Malcom X en 2021, et dernièrement au casting de «Barbie».

«Quand on a auditionné, j’ai vu Kingsley jouant le rôle de mon père. C’est lui qui a retenu mon attention», explique ainsi Ziggy Marley, qui a été associé au projet. Selon lui, l’acteur britannique a en effet plus d’une corde à son arc. «Kingsley assure vraiment d’un point de vue artistique», a noté l'aîné de la légende du reggae, avant de souligner que l'acteur n'a pas non plus essayé «de parodier (son) père».

Un acteur qui a su saisir «l'humanité» de Bob Marley

Mais ce qui semble avoir le plus touché Ziggy Marley est l’humanité que l’acteur apporte à son rôle. «Il est fidèle à qui était Bob. La façon dont il parle, dont il agit, comment il voit le monde. Je pense que Kingsley apporte cette touche d’humanité et pas seulement à propos de la légende ou de l’artiste, mais le côté humain, le côté émotionnel», conclut-il.

. @ziggymarley nous parle de Kingsley Ben-Adir, qui interprète son père @bobmarley. Nouvelle bande-annonce de Bob Marley : One Love demain. #BobMarleyLeFilm #OneLove pic.twitter.com/HJ3qVI4ztf — Paramount Pictures France (@paramountfr) December 4, 2023

Pour mémoire, «One Love» est réalisé par Reinaldo Marcus Green, à qui l'on doit notamment «La méthode Williams». Des studios aux concerts, en passant par la tentative d'assassinat dont a fait l'objet Bob Marley en 1976 et le message de paix qu’a voulu adresser l'artiste, le long métrage revient sur la vie de la star jamaïcaine, décédée en 1981 à l’âge de 36 ans, d’un cancer.

Alors qu’une première bande-annonce prometteuse a été dévoilée en novembre dernier, un nouveau trailer sera mis en ligne demain a, par ailleurs, annoncé Paramount Pictures France. Le long métrage est lui attendu en salle le 14 février prochain.