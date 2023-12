Mariah Carey détrônée au top des chansons de Noël par un morceau vieux de 65 ans

L'incontournable «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey s’est cette semaine fait prendre sa première place au top des classement Billboard, et ce par un titre datant de 1958.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures chansons de Noël. Le classique des fêtes de Brenda Lee, «Rockin' Around The Christmas Tree», a finalement atteint le sommet du palmarès Billboard Hot 100 cette semaine, détrônant le leader des fêtes, «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey.

«Rockin' Around the Christmas Tree» est la première chanson de Noël à atteindre la première place du Hot 100 et devancer Mariah Carey, qui le domine à chaque fin d’année depuis 2019.

Brenda Lee a remporté la bataille des charts avec 34,9 millions d’écoutes, qui la placent également au sommet du classement des chansons en streaming de Billboard. Mariah Carey est tombée à la deuxième place, avec (seulement) 32,4 millions de streams. Elle devance cependant Lee en termes de ventes, avec 4000 téléchargements de «All I Want for Christmas Is You» contre 3000 téléchargements pour Lee, rapporte Forbes.

«Grand-mère est là !»

La chanson de Lee revendique par ailleurs aussi le titre de la chanson la plus ancienne à atteindre le sommet du classement, a rapporté Billboard : «Rockin' Around the Christmas Tree» a atteint le sommet du classement 65 ans après sa sortie, battant ainsi un record jusqu’alors détenu là aussi par Mariah Carey depuis 2019, lorsque «All I Want for Christmas Is You» était devenue numéro 1, vingt-cinq ans après sa sortie.

Brenda Lee, qui avait atteint le Hot 100 pour la dernière fois en 1960 avec «I Want To Be Wanted» le retrouve donc 63 ans plus tard, devenant à 78 ans la personne la plus âgée à avoir atteint le sommet du Hot 100.

Brenda Lee et Mariah Carey se sont toutes les deux livrées à une bataille promotionnelle féroce depuis novembre. Lee a notamment publié un clip pour «Rockin' Around the Christmas Tree» en novembre pour célébrer son 65e anniversaire, et elle a rejoint TikTok, où dans une vidéo, elle s’est adressée à ses «Brendanators», en leur disant : «Grand-mère est là !»

Désormais, ce sont trois chansons de Noël qui ont réussi l’exploit de se classer numéro 1 : «All I Want For Christmas», «Rockin' Around the Christmas Tree», et «The Chipmunk Song», des Chipmunks avec David Seville.