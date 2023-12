Nicolas Cage : l'acteur affirme vouloir prendre sa retraite cinématographique

C’est dans un entretien avec le site américain Uproxx que Nicolas Cage a exprimé son intention de se retirer du monde du cinéma. L’acteur, qui affiche plus de 100 films au compteur, ne serait en revanche pas contre un rôle dans une série télévisée.

Un nouveau défi. C’est ce que recherche désormais Nicolas Cage. Dans un entretien avec le site américain Uproxx, le comédien oscarisé aux plus de 100 films en carrière affirme avoir fait le tour de la question au cinéma. «J’ai dit tout ce que j’avais à dire au cinéma», lance-t-il, arguant qu’il aurait déjà mis un terme à sa carrière sur grand écran s’il n’était pas tenu d’honorer les contrats restants.

«Je crois que je dois encore faire trois ou quatre films avant de pouvoir être libre de tout engagement, et à ce moment-là, je pourrai éventuellement changer de format et exprimer mon art d’une autre manière», lance-t-il. «J’aurais aimé terminer sur une bonne note, comme le film ‘Dream Scenario’. Mais j’ai d’autres engagements donc on va voir ce qui va se passer», poursuit-il, avant de partager son vif intérêt pour les séries télévisées.

«Je suis très intéressé dans l’immersion permise par la télévision épisodique en streaming. J’ai vu des choses qui peuvent être faites avec des personnages et le temps dont ils disposent pour s’exprimer à l’écran. J’ai vu Bryan Cranston fixer une mallette pendant une heure dans un épisode de ‘Breaking Bad’. On n’a pas le temps de faire ça dans un film, donc peut-être que la télévision sera la prochaine étape pour moi», précise le comédien qui fêtera ses 60 ans le 7 janvier prochain.

Nicolas Cage explique également que tourner pour une série télévisée lui permettrait de passer plus de temps en famille, lui qui est devenu père pour la troisième fois en octobre 2022 d’une petite fille appelée August Francesca, née de ses amours avec Riko Shibata, 27 ans. «Ce qui est important, c’est ma famille et j’ai une petite fille. Si je peux trouver une série où je peux tourner au même endroit, comme ça je n’ai pas à partir, et nous pouvons être tous ensemble. D’un point de vue personnel, ce serait génial. Mais je suis aussi un élève et je ne suis pas sûr d’avoir encore quelque chose à apprendre au cinéma. Mais à la télévision, cela pourrait être le cas», dit-il.