Noël 2023 : ces 10 films à aller voir en famille pendant les vacances

Les fêtes de fin d'année sont une occasion en or pour emmener ses enfants au cinéma. Voici dix longs-métrages à découvrir en famille qui plairaient même au père Noël.

«Le garçon et le héron» (en salles)

Avec son 12e long-métrage, le maître de l’animation japonais, Hayao Miyazaki, invite une nouvelle fois à la réflexion et nous plonge dans un Isekai, genre où le protagoniste quitte notre terre pour explorer un monde parallèle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mahito, un jeune garçon, assiste à la mort de sa mère dans un incendie. Contraint de partir vivre à la campagne avec son père, il fait alors la rencontre d’un héron énigmatique qui l’emmène dans un monde onirique. Une pépite des studios Ghibli à ne pas manquer.

«Le garçon et le héron», de Hayao Miyazaki (2h03)

«Wish : Asha et la bonne étoile» (en salles)

Ce film d’animation qui célèbre les 100 ans de Disney, se veut un hommage aux dessins animés d’antan avec un château, une princesse, un méchant et le sempiternel «Il était une fois». On suit l’histoire d’Asha, une jeune fille de 17 ans pleine de vie qui habite Rosas, un royaume où les vœux peuvent littéralement se réaliser. Cette île fantastique est dirigée par le roi Magnifico qui, derrière son image de beau gosse, est un sorcier maléfique et tyrannique qui contrôle la vie des autochtones en exauçant ou non leurs souhaits. Bien décidée à changer les choses, Asha fait un vœu qui se matérialise par une étoile, Star.

«Wish : Asha et la bonne étoile», de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn (1h42)

«Migration» (6 décembre)

Le studio Illumination épate avec son nouveau long-métrage mettant en scène les aventures d’une famille de canards colverts. Si le père aime la vie tranquille en Nouvelle-Angleterre, sa femme a de son côté très envie de découvrir le monde. Et c’est elle qui entraîne son cher et tendre, ainsi que leurs deux enfants, Dax et Gwen, dans un périple jusqu’en Jamaïque avec un passage par New York. Mais cette envolée va quelque peu battre de l’aile. Avec les voix françaises de Pia Gimenez Bonfils, Laure Calamy et Pio Marmaï.

«Migration», de Benjamin Renner et Guylo Homsy (1h22)

«Noël joyeux» (6 décembre)

Vincent, la soixantaine, rêve d’un Noël parfait avec un beau sapin, une dinde en dîner et ses proches autour de lui. Mais au dernier moment, ses enfants et ses petits-enfants annulent leur venue, au grand dam de cet homme très attaché aux traditions. Sur une idée du prêtre de sa paroisse, lui et sa femme invitent à leur table Monique et Jeannette, deux personnes âgées isolées mais au fort caractère, qui vont transformer cette soirée en un véritable cauchemar. Une comédie irrésistible avec Emmanuelle Devos, Franck Dubosc, Danièle Lebrun (de la Comédie Française) et l’actrice canadienne Danielle Fichaud.

«Noël joyeux», de Clément Michel (1h26)

«Wonka» (13 décembre)

Il joue, danse et chante pour le plaisir des petits et des grands. Timothée Chalamet incarne Willy Wonka et succède à Johnny Depp dans ce prequel consacré à la jeunesse du célèbre héros de «Charlie et la chocolaterie», adapté du classique de Roald Dahl. Dans cette nouvelle production signée Paul King («Paddington»), l’acteur est accompagné, entre autres, de Sally Hawkins, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, ou encore Hugh Grant dans le costume d’Oompa Loompa.

«Wonka», de Paul King (1h57)

«Les inséparables» (13 décembre)

Marionnette et bouffon depuis des années dans le théâtre de Central Park, Don en a assez d’être un pantin et rêve de conquérir le monde. Il se lance à l’assaut de New York et rencontre, à cette occasion, le DJ Doggy Dog, une peluche qui a pour ambition de devenir rappeur. Ces deux personnages attachants vont se lier d’amitié. Un film porté par les auteurs de «Toy Story», le réalisateur de «Samy» et du «Manoir magique», le plus grand studio d’animation européen, nWave, ainsi que les talents d’Ana Girardot, Eric Judor, Jean-Pascal Zadi et Chris Marques, lequel a signé toutes les chorégraphies.

«Les inséparables», de Jérémie Degruson (1h25)

«Jeff Panacloc - À la poursuite de Jean-Marc» (20 décembre)

De la scène au grand écran. L’humoriste ventriloque Jeff Panacloc et sa marionnette débarquent au cinéma dans ce long-métrage réalisé par Pierre-François Martin-Laval. Le trentenaire s’apprête à se marier mais doit encore convaincre sa grand-mère de participer à la cérémonie. C’est pendant son trajet pour aller la chercher que Jeff va tomber sur un gros singe orange en peluche vivant. Recherché par les militaires, ce dernier, qui a par ailleurs avalé la bague du futur marié, se retrouve obligé de fuir avec son nouvel ami.

«Jeff Panacloc - À la poursuite de Jean-Marc», de Pierre-François Martin-Laval (1h30)

«Voyage au Pôle Sud» (20 décembre)

Réalisateur de «La marche de l’empereur» (récompensé d’un Oscar), le documentariste Luc Jacquet a toujours été fasciné par l’Antarctique et les manchots qui ont trouvé refuge là-bas. Sa première mission dans ce lieu isolé remonte à 1991. Trois décennies plus tard, le voilà de retour pour un voyage au cœur d’une nature grandiose.

«Voyage au Pôle Sud», de Luc Jacquet (1h22)

«Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire» (20 décembre)

L’inspecteur Sun, célèbre araignée détective, embarque dans un hydravion pour San Francisco après avoir enfin capturé son ennemi juré, le Criquet Rouge. Pendant le vol, le meurtre du Docteur Bugsy Epinestone l'entraîne dans «une nouvelle enquête au cœur d’un complot qui menace à la fois le monde des humains et celui des insectes», indique le synopsis.

«Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire», de Julio Soto Gurpide (1h28)

«Mon ami Robot» (27 décembre)

Un film d’animation adapté de la bande dessinée de l’Américaine Sara Varon, et qui a pour thème une amitié qui dépasse les genres et les frontières. Il s’agit de l’histoire de Dog qui se sent bien seul dans les rues et parcs de Manhattan. Pour combler ce vide, il décide de construire un robot avec lequel il fait les 400 coups. Jusqu’au jour où ils vont à la plage. Rouillé, Robot est bloqué dans le sable et ne peut rejoindre son copain.

«Mon ami Robot», de Pablo Berger (1h42)