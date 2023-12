«Soudain seuls» : Mélanie Thierry et Gilles Lellouche tentent de survivre dans ce huis clos intense

Scénariste reconnu, Thomas Bigedain dévoile ce mercredi «Soudain seuls», son deuxième film en tant que réalisateur. Mélanie Thierry et Gilles Lellouche sont remarquables en Robinson Crusoé au bord de la rupture.

A l’origine, «Soudain seuls», attendu en salles ce mercredi 6 décembre, devait bénéficier d’un casting international avec le binôme Vanessa Kirby et Jake Gyllenhaal. Mais à cause de profonds désaccords et d’une sombre histoire de rachat de droits, ce sont finalement les acteurs français Mélanie Thierry et Gilles Lellouche qui campent les héros du nouveau film de Thomas Bidegain («Les cowboys», 2015), adapté du roman éponyme de la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier (enfin la première partie).

Ce duo inattendu signe une performance bluffante, poignante, intense en se glissant dans la peau de Laura et Ben, amoureux depuis cinq ans embarqués ensemble dans un tour du monde à la voile. Alors qu’il s’apprête à rejoindre l’Amérique du Sud, le couple effectue un détour par une île près des côtes antarctiques. Mais peut-être sont-ils un peu trop confiants, ne se méfiant pas d’une alerte tempête… Cette dernière s’abat sur cette partie du globe isolée, laissant les amants seuls face au danger et surtout sans leur bateau qu’ils tentent en vain de retrouver.

le couple et les relations amoureuses disséqués

C’est dans ce cadre hostile et froid que les spectateurs vont suivre Laura et Ben qui, sans nourriture ni moyen de communication, essaient d’échapper à cette mort qui les menace. Une nature à la puissance vengeresse qui devient le troisième personnage à part entière de ce huis clos haletant. Mais le plus grand danger pour eux ne serait-il pas cet avenir sans amour ? Cette île sur laquelle ils ont échoué n’est en réalité qu’une métaphore de leur couple.

Chacun doit faire face aux vulnérabilités de l’autre et gérer au mieux les conditions extrêmes qui les rendent tous deux irascibles. S’ils souhaitent survivre, ils vont être obligés de faire fi de leurs querelles passées. Mais pourront-ils y parvenir ?

Thomas Bidegain, scénariste également césarisé pour «Un prophète», signe un film d’aventure à la mise en scène épurée, oscillant entre thriller et survival psychologique, et magnifié par la bande-originale signée Raphaël.