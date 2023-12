Trans Musicales de Rennes : électro-pop du Kenya, punk d'Argentine, funk orientalo-breton au menu de la 45e édition

Les 45es Rencontres Trans Musicales auront lieu du 6 au 10 décembre. Petite sélection parmi les quelque 80 groupes à l'affiche de ce festival défricheur.

Entre electro-pop du Kenya, punk d'Argentine, funk oriental composé en Bretagne... Pour sa 45e édition, du 6 au 10 décembre, les Trans Musicales, événement incontournable breton, proposera encore une fois un voyage à nul autre pareil sur la planète musique.

Parmi les concerts d’artistes/groupes à ne surtout pas manquer, on note celui de la musicienne suisse Anna Erhard et ses mélodies mélancoliques et chansons pop à l'humour pince-sans-rire (le 7);



Rendez-vous devra être pris aussi avec la chanteuse et musicienne irano-américaine Rahill (le 8), en solo sans son groupe garage Habibi, pour partager des morceaux inspirés de son enfance «au goût sucré de la soul des années 1960 et des bons Beck des années 1990» (elle qui a d’ailleurs signé un duo avec l’artiste américain).



Immanquable également, Son Parapluie (le 7), ou l’union au sommet des symphonies pop de Jérôme Didelot (du groupe Rwell) avec la voix d’Isobel Campbell (chanteuse et violoncelliste du groupe écossais Belle and Sebastian).



Torero exubérant au clavier

Autre incontournable cette année, l'électro-pop de Kabeaushé, parachuté du Kenya. «C'est un ‘performer’ (chanteur-danseur), sa musique part dans tous les sens, c'est un personnage plein de couleurs, plein de vie», expose à l'AFP Jean-Louis Brossard, le patron des Trans. L'artiste, accompagné d'un clavier à la tenue de torero exubérante, finit rapidement torse nu sur scène. Au-delà de son show à la GreenRoom - scène surélevée - Kabeaushé se produira aussi lors du pot du maire, qui lance les festivités. «J'y fais toujours jouer un artiste qui vient de très loin, c'est ça les Trans, c'est la surprise», se réjouit «JLB».



A noter aussi la présence d'un autre groupe d'Afrique de l'est, Bantu Spaceship, avec son mariage de new wave et de langue ndébélé du Zimbabwe. Les costumes rétro-futuristes, le son venu d'ailleurs et le nom du groupe sont des gros clins d'œil à Parliament, groupe de funk américain, dont la pochette de l'album «Mothership connection» arborait une soucoupe volante.

Violoncelliste punk

Blanco Teta, combo formé en Argentine avec trois musiciennes de ce pays et un bassiste colombien, promet aussi beaucoup en termes d'énergie.



«Il y a une violoncelliste qui joue couchée par terre, ça dépote fort, c'est punk», présente Jean-Louis Brossard.



Il doit cette découverte à un label - qui dispose aussi d'un café-disquaire - de Genève, Bongo Joe, qui a placé six de ses poulains dans cette 45e édition des Trans Musicales.



Parmi les heureux élus, Yalla Miku, collectif qui brasse des agitateurs de la scène suisse et des musiciens du Maroc, d'Erythrée et d'Algérie. Ces derniers jouent des instruments traditionnels (guembri, krar, darbouka) sur trame électro et chants lancinants : la transe aux Trans.



«Aucun groupe ne se ressemble chez Bongo Joe», souligne le boss des Trans. Qui a aussi fait appel à un graphiste et dénicheur de sons du label, Felix Vincent, pour dessiner l'affiche de la 45e édition.



Basson électrique et disco

Jean-Louis Brossard ne fait pas seulement son marché à l'autre bout du monde, mais met aussi en valeur des groupes de Rennes. Dans la sélection locale on trouve ainsi Mokhtar, groupe instrumental qui distille un funk oriental au parfum disco. «Il y a dans ce groupe un instrument qu'on voit peu dans le rock, le basson, ici électrifié», décrit «JLB».



Et voilà qui résonne avec l'histoire personnelle du cerveau des Trans. «Mon papa était prof de basson, il faisait des arpèges pendant des heures, parfois jusqu'à en avoir les lèvres en sang». Et s'il fallait trouver un fil rouge à la programmation éclectique du festival breton ? Il faut se souvenir de la citation de Jean-Louis Brossard, quand il reçut en 2020 sa médaille de chevalier de la Légion d'honneur. C'était le titre d'un album du jazzman avant-gardiste Albert Ayler, «Music is the healing force of the universe» : «La musique est la force de guérison de l'univers».

Côté billetterie, à l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes les soirées à l’Aire Libre affichent complet. La soirée d’ouverture à l’Ubu et le concert des familles le samedi également. Les pass week-end pour le Parc-expo sont eux aussi épuisés. Il reste en revanche des places pour les concerts programmés à l’opéra, des pass trois jours, ainsi que des billets soirée pour le jeudi, le vendredi et le samedi au Parc-expo.