Fin de la grève à Hollywood : les acteurs ratifient l'accord

Les acteurs d'Hollywood ont ratifié un accord avec les studios, mettant fin à une grève de plusieurs mois qui a perturbé l'industrie du cinéma, a annoncé mardi leur syndicat.

Après une grève qui a mis l'industrie du cinéma américain à l'arrêt pendant plusieurs mois, un accord a ce mardi été signé entre les acteurs et les studios.

Le SAG-AFTRA a indiqué que 78% de ses membres ayant voté ont approuvé ce nouveau contrat de plusieurs années. «C'est un âge d'or pour le SAG-AFTRA et notre syndicat n'a jamais été aussi puissant», a déclaré sa présidente Fran Drescher dans un communiqué. Le taux de participation était de 38%.

L'accord prévoit notamment pour les acteurs une somme de plus d'un milliard de dollars de compensations et de bénéfices ainsi qu'une protection contre l'usage par les studios de l'intelligence artificielle, a détaillé le syndicat.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente Netflix, Walt Disney et d'autres studio, a salué la ratification de ce contrat. «Avec ce vote, l'industrie et ses emplois vont pouvoir revenir en force», loue l'AMPTP dans un communiqué.

L'accord entre le SAG-AFTRA et les studios hollywoodiens, pour mettre fin à une grève longue de 118 jours, avait déjà été conclu le mois dernier et des acteurs étaient revenus au travail avant qu'il ne soit ratifié.

L'accord prévoit une augmentation de 7 % des tarifs minimums au cours de la première année du contrat et un bonus résiduel de 40 millions de dollars pour les acteurs des émissions en streaming.

Il prévoit également les toutes premières protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle pour reproduire des performances. Pour certaines personnalités, à l'instar de Matthew Modine, le texte n’est pas allé assez loin pour apaiser leurs craintes d’être remplacées par l’IA. Le contrat n'interdit notamment pas aux studios de former l'IA sur les images des acteurs pour créer des interprètes «synthétiques» qui ne ressemblent à aucun acteur réel.