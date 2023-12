Prix Turner : l'artiste britannique Jesse Darling a remporté mardi soir la prestigieuse récompense

Jesse Darling, dont les installations sont constituées d’objets du quotidien pour refléter l'instabilité politique de notre époque, a ce mardi remporté le prix Turner 2023, la plus haute récompense britannique décernée aux artistes.

Jesse Darling, 41 ans et désormais installé à Berlin, était nommé pour ses expositions «No Medals, No Ribbons» à Oxford et «Enclosures» au Camden Art Centre de Londres. Le prix lui a été remis par le rappeur Tinie Tempah à Eastbourne (sud de l'Angleterre).

