Rock en Seine 2024 : Lana Del Rey donnera son seul concert en France pour l'ouverture du festival

Le festival Rock en Seine a dévoilé un nouveau nom pour son édition 2024 : Lana Del Rey. La chanteuse y donnant-là son seul concert en France de l’été, les places vont s’arracher.

«Un cadeau de Noël avant l’heure», ont posté les organisateurs de Rock en Seine en annonçant, à la mi-journée de ce vendredi 8 décembre, une nouvelle qui va mettre les fans de la chanteuse en ébullition : Lana Del Rey se produira le 21 août pour un concert événement, son unique passage en France cet été 2024.

Le festival ajoute donc spécialement une journée à son édition 2024 pour dérouler le tapis rouge à la star américaine. «Cette soirée exceptionnelle débutera en compagnie de plusieurs autres artistes, dévoilés prochainement», indiquent également vendredi les organisateurs.

LANA DEL REY • ROCK EN SEINE 2024





La grande nouvelle arrive comme un cadeau de Noël avant l’heure : c’est l’immense #LanaDelRey qui se chargera de donner le coup d’envoi de #RES24 le mercredi 21 août pour un concert-événement, son unique passage en France cet été 2024 ! pic.twitter.com/vAdiodBbxT — Rock en Seine (@rockenseine) December 8, 2023

Les concerts de la chanteuse pop étant toujours un événement - en juillet pour sa venue à L'Olympia à Paris, plus de 42.000 demandes de billets avaient été faites pour les quelques 2.800 places disponibles dans la salle - les places devraient s’écouler très rapidement.

En prévision d’un déferlement de demandes, Rock en Seine ouvre dès aujourd’hui des inscriptions à la prévente. Seules les personnes qui auront rempli un formulaire, ici, recevront un lien ce lundi 11 décembre via lequel il sera possible, dans la limite des places disponibles, d’accéder à la prévente avant l’ouverte générale des ventes à 18h.

Récapitulatif



Vendredi 8/12 - 12H : lancement des inscriptions à la prévente via ce formulaire : https://t.co/3AlcD1AaXF



Lundi 11/12 - 10H : ouverture de la prévente



Lundi 11/12 - 18H : ouverture générale des ventes — Rock en Seine (@rockenseine) December 8, 2023

Rock en Seine, qui devait durer initialement du 22 au 25 août, a dévoilé fin novembre ses premières têtes d'affiche : PJ Harvey, Massive Attack, The Offspring, The Hives, The Kills, Måneskin.

Le Domaine national de Saint-Cloud accueillera aussi The Smile, projet parallèle de Thom Yorke et Jonny Greenwood, échappés de Radiohead. Zaho de Sagazan, LCD Soundsystem, Soulwax et Fred Again ont également été annoncés.