Timothée Chalamet : 5 choses que vous ignoriez (peut-être) sur l'acteur

Timothée Chalamet sera à l'affiche de «Wonka», le 13 décembre prochain. A cette occasion, voici 5 anecdotes sur cet acteur bankable.

Il a fait ses premiers pas dans «New York, police judiciaire»

Avant d’embrasser une brillante carrière d’acteur et de devenir le «it boy» d’Hollywood, Timothée Chalamet a commencé à la télévision dans la série «New York, police judiciaire». Dans l’épisode 10 de la saison 19, il incarne un jeune homme assassiné. Il a alors 12 ans. Il apparaîtra ensuite dans «Royal Pains» et «Homeland», où il prête ses traits au fils du vice-président.

Sa grande sœur est elle aussi comédienne

Dans la famille Chalamet, on a la fibre artistique. Fils de l’éditeur et journaliste français Marc Chalamet et de la danseuse et actrice américaine Nicole Flender (devenue depuis agent immobilier), Timothée Chalamet a une sœur aînée, Pauline, qui exerce la même profession que lui. La comédienne a notamment joué dans le long-métrage «The King of Staten Island» de Judd Apatow, et la mini-série «Split».

Il a auditionné pour Spider-man

Jouer les super-héros, cela le tentait. A tel point qu’il a passé l’audition en 2017 pour «Spider-man : Homecoming» de Jon Watts. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. «J’ai lu mon texte deux fois et une panique totale m'a envahie», a-t-il révélé. Finalement, la production lui a préféré Tom Holland, un autre jeune beau gosse du cinéma américain.

Il s’est imaginé rappeur

A défaut d’être comédien, le Franco-américain de bientôt 28 ans (il les aura le 27 décembre prochain) aurait pu endosser le costume de rappeur. Pour preuve, dans le cadre d’un projet de maths au lycée, il a enregistré un clip baptisé «Statistics» et signé sous le pseudonyme Lil Timmy Tim. Des images qui circulent depuis sur la Toile et auraient convaincu le réalisateur Paul King de le choisir pour interpréter le personnage de Willy Wonka dans «Wonka».

Il soutient l'AS Saint-Etienne

S’il aime danser, jouer et chanter, Timothée Chalamet est également un fervent défenseur de l’équipe de football l’AS Saint-Etienne. Une passion qui lui vient de son enfance quand il venait passer ses vacances avec sa famille au Chambon-sur-Lignon (Auvergne-Rhône-Alpes). Son grand-père paternel Roger Chalamet, qui était pasteur, et sa grand-mère canadienne possédaient une propriété dans cette commune.