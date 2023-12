Neuilly-sur-Seine : Jérusalem mise à l'honneur lors du concert gratuit de Noël de Simon-Pierre Bestion

Tous les ans, la ville de Neuilly-sur-Seine propose pour Noël une série de sublimes concerts de musique sacrée, dans des répertoires faisant la part belle au Baroque. Après un premier week-end réussi, place ce dimanche à Simon-Pierre Bestion et son programme consacré à «Jérusalem».

Un lieu synonyme ces dernières semaines de tragédie, et qui vient brutalement rappeler à quel point cette région du monde joue un rôle central dans nos sociétés. Jérusalem, ville «trois fois sainte» et berceau des monothéismes, a maintes fois servi de source d'inspiration musicale à travers les siècles, comme le rappelle le très beau programme concocté par Simon-Pierre Bestion et son ensemble La Tempête.

C'est donc ce point de départ qu'a choisi le jeune chef, pour mieux en souligner toutes les déclinaisons, aux quatre coins de la Méditerranée, pour son concert de Noël de ce dimanche 10 décembre, à l'invitation de la mairie de Neuilly-sur-Seine. «L’histoire que nous allons vous raconter s’inscrit dans un large voyage temporel et géographique, puisant ses origines dans les racines multiples et complexes de nos sociétés méditerranéennes millénaires», explique-t-il ainsi en avant-propos.

Une expérience inédite

Grand habitué des confrontations de répertoires ou de mise en perspective musicale, Simon-Pierre Bestion proposera «un parcours musical libre, se jouant des siècles et des lieux traversés, et qui tente d’offrir une perception magnifiée de nos différences, quand tous ces rites se font écho les uns aux autres».

En habitué du rendez-vous neuilléen, - après avoir magnifié à sa façon Jean-Sébastien Bach ou encore les Vêpres de Rachmaninov -, il fera ainsi résonner 12 langues dans l'enceinte de l'Église Saint-Jean-Baptiste, comme autant d'apôtres d'un message de paix et de tolérance : latin, grec, arménien, arabe, hébreu, galicien, espagnol, bulgare, turc, slavon, éthiopien et judéo-espagnol.

Pour soutenir ces prières, berceuses, danses, chansons d’amour, ou invocations, des instruments venus là aussi d'Occident comme d'Orient, joués à travers des pièces aussi variées qu'une partition de Franz Liszt, un chant byzantin du XIXe siècle, un poème du mystique soufi Mansur al-Hallaj (Xe siècle), un cantique en galaïco-portugais du XIIIe siècle, ou encore un psaume en langue Ge’ez (éthiopien liturgique), le tout pour former « un grand rituel vocal unifié et dédié à l’amour et au souvenir de Jérusalem, cité mystique et intemporelle».

Sur scène, le chef et son ensemble seront accompagnés par deux invités de marque, le chanteur et musicologue Georges Abdallah (chants traditionnels arabes, melkites et byzantins), et la chanteuse et compositrice Milena Jeliazkova (Chants traditionnels séfarades, bulgares et arméniens).

Un spectacle digne des plus grandes salles, à découvrir gratuitement sans hésitation, avant une dernière série de concerts, samedi 16 et dimanche 17 décembre.

Jérusalem, concert de Noël de Simon-Pierre Bestion et l'ensemble La Tempête, dimanche 10 décembre, 16H, Eglise St-Jean-Baptiste, Neuilly-sur-Seine. Gratuit.