Sofia Coppola sur le portrait d'Elvis dans «Priscilla» : «J'ai vraiment essayé de ne pas en faire le méchant»

Le film «Priscilla» dévoile une facette peu reluisante du King. La réalisatrice Sofia Coppola se défend de tout manichéisme et assure ne pas avoir voulu en faire «un méchant».

Le film «Priscilla» de Sofia Coppola qui sortira en France le 3 janvier 2024 a reçu de nombreux éloges aux Etats-Unis pour son exploration de la relation tumultueuse entre Priscilla Presley, interprétée par Cailee Spaeny, et Elvis Presley (Jacob Elordi).

Cependant, le film a parfois essuyé des critiques, notamment concernant le portrait d'Elvis qui y est dressé. Lors d'une conversation avec Richard Curtis au BFI Southbank de Londres ce samedi 9 décembre - dont le magazine Variety rapporte le contenu - Sofia Coppola («Virgin Suicides») a évoqué sa volonté sincère de trouver le bon équilibre dans sa représentation d'Elvis. Un exercice qui s'est avéré difficile, en particulier au moment du tournage d'une séquence dans laquelle le personnage du rocker commence violemment à faire les valises de Priscilla après qu'elle a découvert un message d'amour d'une autre femme.

Brilliant talk from Sofia Coppola this afternoon with Richard Curtis @BFI Looking forward to seeing Priscilla after Christmas. pic.twitter.com/rrGjuUODdc — James J T Daborn (@jdaborn89) December 9, 2023

«J’ai vraiment essayé de ne pas le rendre en noir et blanc. J'ai vraiment essayé de ne pas en faire le méchant», a déclaré la réalisatrice. «Mais cette scène était la plus dure, c'était vraiment difficile de faire ça. Nous n'avons fait que quelques prises. Je ne pouvais pas la voir (Priscilla, ndlr) être traitée de manière aussi cruelle. Mais c'est une histoire d'amour pour elle et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, alors j'ai essayé de l'équilibrer pour qu'il y ait des moments excitants et des moments sombres».

“I really tried not to make it black-and-white. I really tried not to make him the villain,” Coppola explained. https://t.co/JwQ8O2L9Ug — Variety (@Variety) December 9, 2023

Sofia Coppola souligne qu’il était important pour elle de garder le film aussi fidèle que possible à ce qu’en avait rapporté Priscilla Presley elle-même. La réalisatrice a rappelé qu'elle avait écrit le scénario en s’inspirant des mémoires de Priscilla publiés en 1985, «Elvis and Me», mais aussi en se basant sur des conversations qu’elle dit avoir eues avec elle.

«Tout est basé sur la façon dont elle décrit sa vie dans le livre. J'ai été vraiment surpris qu'elle exprime tout cela dans le livre et que personne ne semble le remarquer», s’étonne-t-elle. «Personne ne semble connaître son histoire, nous ne savons pas grand-chose d'elle. Elle était si jeune (…) J’ai pensé qu’elle était dans une situation vraiment difficile et le fait qu'elle s'en soit sortie et qu'elle ait eu la force de partir et de vivre sa propre vie sans avoir été abattue par cela, je pense que c'est vraiment impressionnant».

Lisa Marie Presley pas d'accord

Si Sofia Coppola a eu la bénédiction de Priscilla pour le film, il n’en aurait pas été de même pour la fille que cette dernière a eue avec le King. Variety s’était fait l’écho de mails que Lisa Marie Presley, décédée en janvier 2023, avait transmis à la réalisatrice avant sa mort, dans lesquels elle qualifiait le scénario de «choquant de vengeance et de mépris».

«Mon père n'apparaît que comme un prédateur et un manipulateur», aurait écrit Lisa Marie dans l'un des e-mails selon les propos retranscrits par Variety. «En tant que fille, je ne vois pas mon père dans ce personnage. Je ne vois pas le point de vue de ma mère sur mon père. Ce que je vois c’est votre point de vue incroyablement vengeur et méprisant et je ne comprends pas pourquoi».

Sorti le 27 octobre dernier aux Etats-Unis, le film «Priscilla» sortira le 3 janvier en France.