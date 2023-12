Vieilles Charrues 2024 : Sting annoncé pour une date l'été prochain

Avis aux fans de rock britannique : le chanteur Sting se produira sur la scène des Vieilles Charrues l'été prochain. De quoi attendre avec impatience la saison estivale.

L'été prochain, Sting sera de retour sur la scène française des Vieilles Charrues pour, sans aucun doute, offrir à ses fans une performance mémorable. C'est le premier artiste de grande renommée que s'offre le festival pour sa 32e édition.

L'ancien leader du groupe londonien The Police sera donc dans la commune bretonne de Carhaix-Plouguer le vendredi 12 juillet pour le second jour du festival, qui s'y déroule chaque année depuis 1992.

Prêt·es pour une 32e édition aussi magique qu’ensorcelante ?





Annonce de programmation : 11 décembre à 18h



Mise en vente de la billetterie : 13 décembre à 19h pic.twitter.com/HGVUoX0kNO — Vieilles Charrues (@Charrues) December 4, 2023

D'autres événements auront la chance de voir Sting faire le show sur leurs scènes au cours de l'été, comme les Francofolies de La Rochelle, le Aiò festival en Corse ou encore le festival de Carcassonne.

Si le chanteur et musicien a fêté ses 72 ans le 2 octobre dernier, il n'est pas près de ranger son micro et se disait «excité d’être de retour sur scène» en 2022, lors de sa tournée française reprogrammée plusieurs fois à cause du Covid.

Les Vieilles Charrues annonceront ce lundi le reste des noms de la programmation, bien que Sting suffise pour prendre ses billets, en vente dès ce mercredi 13 décembre.