Gérard Depardieu : l'actrice Emmanuelle Debever, qui avait accusé l'acteur d'agression en 2019, s'est donné la mort

La comédienne Emmanuelle Debever est décédée à l’âge de 60 ans annonçait, hier, l’INA sur les réseaux sociaux. Elle se serait donné la mort en se jetant dans la Seine, précise une journaliste de Libération. Elle avait accusé Gérard Depardieu d’agression sexuelle en 2019.

Une profonde tristesse. Révélée dans la série «Joelle Mazart» en 1982, la comédienne Emmanuelle Debever est décédée, le 7 décembre dernier, à l’âge de 60 ans, annonçait l’INA sur les réseaux sociaux, ce lundi 11 décembre. Quelques jours auparavant, la journaliste Camille Nevers avait précisé via son compte Instagram qu’elle s’était donné la mort en se jetant dans la Seine, le jour de la diffusion de l’émission Complément d’enquête consacrée à Gérard Depardieu, avec qui elle avait tourné le film «Danton» en 1982. Et qu’elle avait accusé d’agression sexuelle sur sa page Facebook le 5 juin 2019. Dans l’indifférence générale.

«Monsieur Depardieu. En ce jour acquitté pour viol et agressions sexuelles. No comment», avait-elle écrit en légende d'une photo du film où elle apparaît dans un carrosse en présence de l’acteur, qui avait 33 ans à l’époque. Elle en avait 19 : «Danton de Wajda. J'interprétais Louison, la très jeune épouse de Danton. Le monstre sacré s'était permis bien des choses durant ce tournage ... Profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse. Glissant sa grosse patte sous mes jupons, pour soi-disant mieux me sentir ... Moi, ne me laissant pas faire. Ici, nos yeux rivés vers l'échafaud, une tête allait tomber. D'où mon regard», ajoutait-elle.

Au moment de la publication de son message, Emmanuelle Debever était une des premières femmes à prendre la parole après que Charlotte Arnould se soit lancée seule dans une bataille judiciaire contre Gérard Depardieu en 2018. Le décès de l’actrice intervient à un moment de libération de la parole à l’encontre de Gérard Depardieu, notamment avec le témoignage d’Anouk Grinberg dans les colonnes du magazine ELLE, dans un entretien réalisé en octobre 2023.