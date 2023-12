Saw XI : on connaît la date de sortie du onzième film de la saga

La société Lionsgate vient de confirmer que «Saw XI» verra le jour, avec une sortie en salles prévue pour le 27 septembre 2024 aux États-Unis. La présence de Tobin Bell, 81 ans, au générique n’a pas encore été annoncée officiellement.

Une saga horrifique et prolifique. En octobre dernier, les fans de la saga «Saw» s’étaient précipités dans les salles obscures pour découvrir le dixième volet de cette franchise horrifique lancée en 2004. Le succès critique et publique a largement été rendez-vous. Il n’est donc pas étonnant de découvrir l’annonce de la société Lionsgate sur la sortie d’un onzième film dont la date est fixée au 27 septembre 2024 aux États-Unis.

Il n’y a pas eu de confirmation officielle concernant le retour de l’acteur Tobin Bell, 81 ans, dans le rôle principal. Mais cela semblerait quasiment certain, selon le site américain Deadline. À l’instar de «Saw X», dont l’action se déroulait entre le premier et le deuxième volet de la saga, le onzième film devrait parvenir à intercaler son histoire entre deux anciens opus – peut-être entre le deuxième et le troisième film cette fois – afin de poursuivre l’aventure en évoluant dans le passé.

Pour le moment, aucune indication sur la direction que va prendre la saga n’a filtré. Et les fans rivalisent d’ingéniosité sur les réseaux sociaux afin d’imaginer ce que la suite des aventures de John Kramer et/ou de ses disciples nous réserve. En septembre dernier, le producteur Oren Koules expliquait au site américain ComicBook.com avoir déjà «quelques idées pour le prochain film», sans pour autant que celles-ci ne soient «couchées sur le papier». Il nous tarde désormais de découvrir leur concrétisation sur grand écran.