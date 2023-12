Avatar 3 : Kate Winslet sera bien au casting du nouveau volet assure le réalisateur James Cameron

James Cameron assure que Kate Winslet reprendra son rôle dans Avatar 3. Le réalisateur évoque également ce à quoi doivent s'attendre les fans.

Le réalisateur, scénariste et producteur de la franchise à succès Avatar, James Cameron, a confirmé que Kate Winslet faisait partie du casting du troisième film de la franchise qui sortira «à Noël 2025».

Bien que l'implication de Kate Winslet dans «Avatar : La Voie de l'Eau» ait été relativement minime, il semble qu'elle aura plus de scènes dans le troisième film. Le réalisateur a même confié que l'actrice «était allée étudier» avec un vrai chaman pour en savoir plus sur ce qu’elle devrait faire dans la version 2025. «Quand vous la voyez faire ce rituel de purification pour essayer de faire revivre Kitty dans le film et certaines des choses qu'elle va faire dans le troisième film, cela est basé sur la pratique réelle», a-t-il déclaré.

Kate Winslet broke Tom Cruise's underwater filming record from Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) of six minutes with a record of seven minutes and 14 seconds. #Avatar pic.twitter.com/R2Wh22RcqP — Sinefesto EN (@sinefesto_en) January 2, 2023

des personnages approfondis et un saut dans le temps

Il n’est pas étonnant d’imaginer que Kate Winslet et son personnage Ronal aient plus de temps à l’écran dans le prochain numéro d«Avatar», puisque le réalisateur souhaite donner plus de profondeur aux personnages.

«La grande avancée [créative] dans [Avatar 3] va simplement être une plus grande profondeur de personnage», a fait savoir James Cameron dans une interview pour GQ parue ce 12 décembre. «Nous voyons de nouvelles cultures, de nouvelles créatures – tout ce que l'on attend d'un film ‘Avatar‘, mais l'idée même de ce cycle de films est de vivre avec ces gens et de faire ce voyage épique avec eux. Je pense donc qu'il ne s'agit pas de dire ‘Nous allons vous montrer les meilleurs effets spéciaux d’un film d'eau jamais réalisé’ - mais de vous plonger davantage dans le cœur et l'âme des personnages. Et de nouveaux personnages très intéressants arrivent également. C'est un voyage dans le temps. Il se déroulera tout au long du troisième film, puis du quatrième et du cinquième film. Il y a un cycle épique dans tout cela».

Les tournages d’Avatar 3 et 4 ont déjà commencé. «Nous avons fait la capture de mouvement du 3 et la photographie du 3 en même tant que qu’'Avatar : La Voie de l'Eau', et nous avons même fait une partie du film 4 parce que nos jeunes personnages vont tous avoir un grand saut (dans le temps) dans le film 4», a encore détaillé James Cameron pour People quant au calendrier.

«Nous les voyons, puis nous partons pendant six ans et nous revenons», a-t-il ajouté à propos de ce saut dans le temps du quatrième film. «Et donc la partie où nous revenons est la partie que nous n'avons pas encore tournée. Nous commencerons donc là-dessus après la sortie du 3».