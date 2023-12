«Ocean’s Eleven» : George Clooney valide le duo Margot Robbie et Ryan Gosling, stars du préquel

Dans le prequel d’«Ocean’s Eleven», Margot Robbie et Ryan Gosling devraient camper les parents de Danny Ocean, personnage interprété par Georges Clooney dans les précédents volets de la franchise. Un choix qui semble bien plaire à l’acteur.

George Clooney donne sa caution. Alors que le prequel d’«Ocean's Eleven» réunira Margot Robbie et Ryan Gosling, les deux acteurs devraient camper à l’écran les parents de Danny Ocean. Un rôle de cambrioleur tenu par George Clooney dans «Ocean’s Eleven», «Twelve» et «Thirteen», respectivement sortis en 2001, 2004 et 2007. Et l’acteur de 62 ans voit bien les deux stars de «Barbie» tenir le rôle de ses parents dans le prequel à venir.

«Margot Robbie est ma mère ? J’ai toujours pensé ça», a ainsi confié Georges Clooney à Variety, lors de la première à Los Angeles de «The Boys in the boat», que l’acteur réalise. «Et Ryan Gosling est mon père, et quand on y pense, c'est logique. Vraiment», a poursuivi la star américaine à propos de ses confrères, validant le casting.

Pour mémoire, le prequel d’«Ocean’s Eleven», réalisé par Jay Roach, racontera l’histoire d’un couple apprenant à leurs enfants comment voler les riches. Un récit qui se déroulera durant le Grand Prix de Monaco de 1962.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été officiellement annoncée.