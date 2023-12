Wonka : Hugh Grant a-t-il véritablement effectué la danse des Oompa-Loompas ?

Invité de l’émission «Around the table» sur le site américain Entertainment Weekly, Hugh Grant a révélé avoir réalisé la danse des Oompa-Loompas pendant le tournage, malgré l’utilisation massive d’effets spéciaux pour son personnage.

Une performance incontournable. Alors que «Wonka» sort ce mercredi 13 décembre en salle, Hugh Grant, qui incarne Oompa Loompa à l’écran, a révélé avoir effectué lui-même la chorégraphie de la célèbre danse, aperçue pour la première fois dans la comédie musicale de 1971, «Charlie et la chocolaterie». Et ce, malgré l’usage massif d’effets spéciaux pour donner vie à son personnage à l’écran.

«Je l’ai fait, en effet. Aucune animation ne peut danser de manière aussi agressive. C’est la danse la plus agressive de l’histoire du cinéma», a-t-il commenté avec son humour habituel dans l’émission «Around the table», sur le site américain Entertainment Weekly. Le Oompa Loompa incarné par Hugh Grant s’impose comme un des personnages les plus délicieux du film, qui voit Timothée Chalamet jouer le rôle de Willy Wonka dans sa jeunesse. Il possède les meilleures répliques, un style vestimentaire unique en son genre, et ne se déplace jamais sans sa flûte servant à signaler les moments où il va danser.

Les effets spéciaux utilisés pour donner vie à ce personnage à l’écran sont impressionnants, à part peut-être un détail en particulier, selon le comédien britannique. «La partie qui est mon visage est franchement médiocre», lance-t-il. «Cette partie t’appartient», s’amuse le réalisateur Paul King. «Tu n'as été que partiellement reconstruit. C’est là, la grande confusion», ajoute-t-il. Une chose est certaine, c’est que les spectateurs du film ne manqueront pas d’être bluffés par la performance de Hugh Grant qui reste, encore aujourd’hui, une des valeurs sûres de l’humour «british» au cinéma.