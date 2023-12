Dwayne Johnson et le réalisateur Benny Safdie réunis dans «The Smashing Machine», biopic sur la star de MMA Mark Kerr

Dwayne Johnson va incarner le rôle de Mark Kerr, légende du MMA dans «The Smashing Machine». The Rock sera dirigé par Benny Safdie, qui signe avec ce biopic sa première réalisation sans son frère Josh Safdie.

Un duo prometteur. L’acteur et ex-catcheur Dwayne Johnson va bien camper le rôle de la légende du MMA, Mark Kerr, dans «The Smashing Machine». Déjà dans les tuyaux depuis 2019, le long métrage a désormais son réalisateur, selon Variety. Benny Safdie dirigera en effet The Rock dans ce biopic consacré à la vie du champion de MMA.

Un projet qu’il suit depuis ses débuts, précise le magazine. Et pour cause, Benny Safdie y est associé depuis que la société de production de Dwayne Johnson, Johnson’s Seven Bucks Productions, a acquis les droits en 2019. Le réalisateur signe en effet le scénario de ce drame inspiré du parcours de Mark Kerr, ses victoires mais aussi la lutte qu’il a menée durant des années contre une dépendance aux antidouleurs.

Un retour sur le ring pour Dwayne Johnson

Avec ce long métrage, Dwayne Johnson renoue avec ses premières amours. Avant de se tourner vers le cinéma au début des années 2000, l’acteur a fait carrière dans le catch, décrochant trois titres de champion du monde.

Benny Safdie se lancera, quant à lui, pour la première fois dans la réalisation sans son frère Josh Safdie, duo phare du nouveau cinéma indépendant américain, à qui l’on doit notamment «Good Time», avec Robert Pattinson, en sélection officielle à Cannes en 2017, ou encore «Uncut Gems» avec Adam Sandler en 2019.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée.