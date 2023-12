Ryan Gosling ne jouera finalement pas dans «Wolf man» d'Universal et il a déjà un remplaçant

Annoncé un temps comme la star de «Wolf Man», nouvelle adaptation du film «Loup-garou» sorti en 1941, Ryan Gosling ne jouera finalement pas dans le thriller horrifique d’Universal. Il est remplacé par Christopher Abbott, à l’affiche de «Pauvres créatures», film nommé à de multiples reprises aux Golden Globes.

Changement de casting. Christopher Abbott remplacera Ryan Gosling dans «Wolf Man», a révélé en exclusivité The Hollywood Reporter. L’acteur de 37 ans, à l’affiche de «James White» en 2015, «First Man : le premier homme sur la lune», de Damien Chazelle en 2018 et actuellement au casting de «Pauvres Créatures», avec Emma Stone, a rejoint la distribution alors que Ryan Gosling ne jouera finalement pas dans cette nouvelle production. L’acteur de «La la land» et de «Barbie» endossera toutefois la casquette de producteur exécutif.

Autre changement, Leigh Whannell (L’homme invisible) est par ailleurs de retour aux manettes et réalisera ce thriller horrifique après le départ de Derek Cianfrance (Blue Valentine). Leigh Whannell devait initialement réaliser le film mais avait quitté le projet en 2021 avec l’arrivée de Ryan Gosling et Derek Cianfrance, rappelle The Hollywood Reporter.

Un film attendu fin 2024

Une date de sortie a également été annoncée. Le long métrage est attendu pour le 25 octobre 2024 aux Etats-Unis.

Pour l’heure, le scénario reste sous cloche. Pour mémoire, la figure du loup garou a été portée pour la première fois au cinéma en 1941 par Georges Waggner. De nombreux longs métrages ont ensuite mis en scène des personnages atteints de lycanthropie, mi-homme, mi-loup.

Parmi eux, la version réalisée par Joe Johnston en 2010, avec Benicio Del Toro, Anthony Hopkins et Emily Blunt.