George Clooney et Adam Sandler à l'affiche du prochain film de Noah Baumbach

George Clooney et Adam Sandler vont faire équipe. Les deux acteurs joueront dans le prochain film de Noah Baumbach, dont le titre n’est pas encore connu.

Une collaboration de taille. Comme l’a révélé Variety ce jeudi 14 décembre, George Clooney et Adam Sandler figureront au casting du prochain film de Noah Baumbach, à qui l’on doit notamment «Marriage Story». Le titre de ce long-métrage, qui sortira sur la plate-forme Netflix mais dont on ne connaît que peu de détails, n’a pas été dévoilé.

Le réalisateur américain et compagnon de la cinéaste Greta Gerwig («Barbie») aurait cosigné le scénario avec la Britannique Emily Mortimer. Il retrouvera le comédien Adam Sandler qu’il avait déjà dirigé dans «The Meyerowitz Stories», sorti en 2017.

George Clooney jouera, quant à lui, pour la première fois sous la direction de Noah Baumbach. En attendant le tournage de ce long-métrage qui promet «une histoire drôle et émouvante», la star américaine dévoilera prochainement sa nouvelle réalisation «The boys in the boat», avec Joel Edgerton et Callum Turner, et apparaîtra bientôt dans le thriller «Wolves» au côté de Brad Pitt.