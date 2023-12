Grammy Awards : découvrez l'humoriste qui va présenter la cérémonie en 2024

L’humoriste et ancien animateur du «Daily Show», Trevor Noah, présentera pour la quatrième fois consécutive la prochaine cérémonie des Grammy Awards, qui se tiendra le 4 février 2024, à Los Angeles.

Entre Trevor Noah et les Grammy Awards, le courant passe. Pour la quatrième année consécutive, l’humoriste sud-africain, qui a imposé son style et sa singularité en présentant «The Daily Show», animera la 66e édition de ce grand rendez-vous musical, qui se déroulera le 4 février 2024, à Los Angeles.

I’m so excited! #GRAMMYs baby!Tune in Sunday, February 4th at 8pm! On @CBS! pic.twitter.com/41C6EE2qK2

— Trevor Noah (@Trevornoah) December 14, 2023