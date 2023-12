Cinéma : voici 7 films d'horreur pour frissonner en 2024

En attendant de connaître les dates de sortie de «Scream 7» et de «Winnie-the-Pooh : Blood and Honey», voici 7 films d'horreur et d'épouvante qui nous feront frissonner au cinéma en 2024.

«Night Swim», de Bryce McGuire (3 janvier 2024)

A l’origine de ce long-métrage qui réunit au casting Wyatt Russell et Kerry Condon, un court-métrage réalisé par le même Bryce McGuire, et qui s’inspirait de son aquaphobie. On y suit Ray Waller, un ancien joueur de football américain qui a arrêté sa carrière à cause d’une maladie dégénérative. Avec sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils, ils emménagent dans une maison dotée d’une belle piscine parfaite pour la rééducation du père de famille. Mais ce petit coin de paradis cache une force malveillante.

«Sans un bruit : jour 1», de Michael Sarnoski (26 juin 2024)

Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff et Djimon Hounsou seront à l’affiche du spin-off de la série de films «Sans un bruit» de John Krasinski, qui reviendra sur les origines de l’invasion de ces mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. Ce film nous ramène dans un monde post-apocalyptique où le silence est de mise. Un troisième chapitre (hors prequel) devrait également sortir en 2025.

«Alien : Romulus», de Fede Alvarez (14 aoÛt 2024)

Cette superproduction verra Cailee Spaeny, Isabela Merced et David Jonsson incarner les rôles principaux. L’histoire suivra «un jeune équipage originaire d’un monde lointain piégé dans l’espace, et qui va être confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers». Le film de Fede Alvarez se situera entre le premier et le deuxième volet de la saga «Alien», initiée en 1979 par Ridley Scott.

«Beetlejuice 2», de Tim Burton (11 septembre 2024)

Longtemps en gestation - une suite avait été envisagée dès 1988 après le succès du premier volet, sans jamais se concrétiser -, «Beetlejuice 2» verra Tim Burton retrouver le monde horrifique qu’il a créé il y a plus de trente ans. Michael Keaton, Catherine O'Hara et Winona Ryder reprendront leurs rôles, et seront accompagnés à l’écran par Jenna Ortega - qui avait déjà collaboré avec le réalisateur pour la série «Mercredi» -, ainsi que Justin Theroux et Willem Dafoe.

«Saw XI» (septembre 2024)

Si la date de sortie en France n’a pas été confirmée, on sait déjà que le 11e film de la saga «Saw» sera dévoilé le 27 septembre 2024 aux Etats-Unis. Pour le moment, aucune indication sur la direction que va prendre la franchise n’a filtré. Et les fans rivalisent d’ingéniosité sur les réseaux sociaux afin d’imaginer ce que la suite des aventures de John Kramer et/ou de ses disciples nous réserve.

À l’instar de «Saw X», dont l’action se déroulait entre le premier et le deuxième volet de la saga, le onzième film devrait parvenir à intercaler son histoire entre deux anciens opus - peut-être entre le deuxième et le troisième film cette fois - afin de poursuivre l’aventure en évoluant dans le passé. Alors, avec ou sans l’acteur Tobin Bell, âgé de 81 ans ?

«Smile 2», de Parker Finn (16 octobre 2024)

Méfiez-vous des gens qui sourient. La suite de «Smile», qui a été un carton au box-office mondial, devenant le plus gros succès pour un film d’horreur en 2022, reprendra assurément tous les ingrédients qui ont participé à ce succès. Si on ne connaît pas encore quelle en sera l’histoire, il y a fort à parier que ce long-métrage, toujours réalisé par Parker Finn, fera écho au premier volet. Adoubé par le maître de l'horreur Stephen King, «Smile» mettait en scène la psychiatre Rose Cotter, qui après avoir été témoin d'un incident dramatique dans son cabinet impliquant la mort d'une de ses patientes, devait faire face à son passé.

«Thread : An insidious tale», de Jeremy Slater (courant 2024)

Dans ce spin-off de la célèbre franchise de films d’horreur «Insidious» lancée par James Wan, la chanteuse et actrice Mandy Moore, ainsi que Kumail Nanjiani, star du MCU, camperont de nouveaux personnages. Ils joueront un couple qui fera appel à un sortilège pour modifier le cours du temps et empêcher la mort de leur fille. Un volet très attendu par les fans, lesquels ont découvert «Insidious : The red door» sur les écrans en juillet dernier.