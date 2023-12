Brigitte Bardot : que devient son fils Nicolas-Jacques Charrier ?

Né en 1960 et fruit du mariage entre Brigitte Bardot et Jacques Charrier, Nicolas-Jacques Charrier est le fils de deux icônes du cinéma français. Pourtant, le grand public sait peu de choses sur cet enfant de célébrités resté dans l'ombre.

Un fils dans l’ombre de son iconique mère. Diffusée sur France 2 et désormais disponible sur Netflix, la série «Bardot», dédiée au mythe Brigitte Bardot, évoque de nombreux aspects de la vie de l’ancienne mannequin. Aussi bien ses moments de gloire que ses moments de détresse, ainsi que des sujets peu abordés auparavant, comme celui de son fils, Nicolas-Jacques Charrier.

Ce dernier, issu du mariage entre Brigitte Bardot et l’acteur Jacques Charrier, a connu une vie à l’écart des caméras et de la célébrité. Séparé de sa mère après le divorce de ses parents en 1963, Nicolas-Jacques Charrier a grandi dans l’ombre au côté de son père avant de finalement quitter la France.

Des hauts et des bas avec sa mère

Désormais installé en Norvège avec sa femme, la mannequin Anne-Line Bjerkan, et ses deux filles, le fils de Brigitte Bardot poursuit sa vie à l’écart de sa mère, avec qui il entretient une relation spéciale.

«Vivant en Norvège, il me rend visite une fois par an à la Madrague, seul ou accompagné de sa famille, de sa femme, de mes petites-filles (...) Je l'aime d'une manière spéciale. Et lui aussi. Il me ressemble un peu», avait déclaré Brigitte Bardot dans les colonnes de Var Matin en 2018, réussissant à renouer des liens avec un enfant qu’elle ne désirait pas.

Un enfant qui avait également porté plainte contre elle pour «atteinte à l’intimité et à la vie privée du fœtus» en déclarant dans ses mémoires, «Initiales B.B», qu’elle avait tenté de mettre fin à sa grossesse en se «bourrant le ventre de coups de poing».