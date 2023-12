Ces 15 films les plus attendus au cinéma en 2024

Thrillers, biopics, films d'action ou d'animation... Voici une liste de longs-métrages qu'il ne faudra surtout pas manquer au cinéma en 2024.

«Priscilla» (3 janvier)

Adapté du livre «Elvis et moi» de Priscilla Presley (qui est également coproductrice du film) publié en 1985, «Priscilla» de Sofia Coppola revient sur la rencontre de cette dernière avec Elvis en 1959, en Allemagne, alors qu'elle n’avait que 14 ans. Malgré dix ans de différence avec son bien-aimé, et la réticence de ses parents, la jeune fille va développer une relation personnelle avec le musicien star. Leur mariage sera célébré en mai 1967 avant leur séparation cinq ans plus tard, suivi de leur divorce en 1973. Pour sa performance en femme du King qui est joué par Jacob Elordi, l’Américaine Cailee Spaeny a reçu le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise, en septembre dernier.

«Pauvres créatures» (17 janvier)

Auréolé d’un Lion d’or à Venise, le nouveau long-métrage de Yorgos Lanthimos se présente comme un Frankenstein au féminin, sublimé par la performance magistrale d’Emma Stone. La star de «La La Land» incarne Bella, une chimère au corps de femme qui s’est vu greffer le cerveau de l’enfant qu’elle portait par un scientifique controversé qui se fait appeler «Dieu», et qui est joué par Willem Dafoe. Cette créature va s’émanciper en suivant un homme fantasque (Mark Ruffalo) et découvrir les plaisirs du sexe au détour de voyages. Une fable gothique et fascinante aux enjeux contemporains.

«May December» (24 janvier 2024)

Un nouveau portrait de femmes pour Todd Haynes, réalisateur de «Carol», qui a été présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Elizabeth (Natalie Portman), une célèbre actrice américaine, se rapproche pendant quelques semaines de Gracie (Julianne Moore), une femme condamnée jadis par la justice pour avoir entretenu une liaison avec un collégien de 13 ans, alors qu'elle en avait 36 à l'époque. La star est en fait sur le point d'interpréter ce rôle complexe à l'écran. Pour préparer au mieux son personnage, elle souhaite échanger sereinement avec l'ancienne condamnée, avec son jeune amant - devenu depuis son mari et un père comblé - et le reste de cette grande famille recomposée tant bien que mal.

«La zone d’intérêt» (31 janvier 2024)

Dans son quatrième long-métrage inspiré du roman du Britannique Martin Amis (décédé en mai dernier), Jonathan Glazer («Under the skin») montre la banalité du mal en dressant le portrait de l’officier nazi Rufolf Höss et de sa famille, goûtant aux plaisirs de la vie dans leur maison à côté d'Auschwitz. Dans cette «zone d’intérêt» qui entoure le camp de concentration, ces êtres dans le déni mènent une vie quasi-ordinaire. Un récit glaçant récompensé du Grand prix au Festival de Cannes 2023.

«Argylle» (31 janvier 2024)

Adaptée du roman éponyme d’Elly Conway, cette comédie d’espionnage réalisée par Matthew Vaughn («Kingsman», «Kick-Ass»), verra Henry Cavill incarner un super agent secret. Bryce Dallas Howard jouera le rôle d’Elly Conway, l’auteure d’une collection de romans d’espionnage plus habituée à profiter du confort de son domicile que de partir à l’aventure. Et Sam Rockwell se glissera dans la peau d’Aiden, un véritable espion allergique aux chats. Bryan Cranston, John Cena, Ariana DeBose, Catherine O’Hara, Dua Lipa ou encore Samuel L. Jackson sont également présents au casting.

«Sans jamais nous connaître» (14 février 2024)

Ce film à la croisée des genres du Britannique Andrew Haigh traite de l’enfance, de l’amour et du deuil, en se concentrant sur la romance entre Adam, un scénariste, et Harry, son mystérieux voisin. Ces deux hommes se rencontrent après s’être mutuellement épiés par la fenêtre de leurs appartements londoniens. Si l’on en croit le scénario, Adam retourne dans la maison de son enfance où «il découvre que ses parents, lesquels sont morts depuis longtemps, sont tous deux vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur disparition, il y a plus de trente ans».

«Dune : deuxième partie» (28 février 2024)

Toujours réalisée par le Canadien Denis Villeneuve, cette suite adaptée du roman culte SF de Frank Herbert, promet des aventures épiques et spectaculaires. Timothée Chalamet reprend le rôle emblématique de Paul Atreides. Désormais seul avec sa mère, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), le jeune homme se rapprochera de Chani (Zendaya) et des Fremen, ces rebelles qui officient dans le désert d’Arrakis. Ensemble, ils vont combattre la maison Harkonnen et venger ainsi la famille décimée de Paul Atreides. De nouveaux venus font leur apparition dans ce nouveau chapitre, à l’instar d’Austin Butler («Elvis»), totalement méconnaissable dans la peau de Feyd-Rautha.

«Drive-Away Dolls» (10 avril 2024)

Nouvelle réalisation pour Ethan Coen - qui tourne là sans son frère – dans laquelle figurent Margaret Qualley, fille d’Andie MacDowell, ainsi que Geraldine Viswanathan et Pedro Pascal. Il s’agit d’un road trip lesbien qui se déroule en Floride et pendant lequel Jamie et son amie Marian se retrouvent face à un groupe de criminels peu recommandables.

«La planète des singes : Le nouveau royaume» (22 mai 2024)

Réalisé par Wes Ball, ce blockbuster se déroulera plusieurs années après les événements de «La Planète des singes : Suprématie», le dernier volet de la précédente trilogie lancée en 2011. L’histoire suit les aventures de Cornelius, le fils de César, l’ancien leader des primates qui s’était battu contre les humains afin d’assurer l’avenir de leur espèce. Alors que les humains sont retombés à l’état sauvage, Cornelius va emprunter un chemin qui le mènera vers sa destinée. Owen Teague, Freya Allen, William H. Macy, Dichen Lachman, ou encore Peter Macon figurent au casting.

«Furiosa» (22 mai 2024)

Les moteurs vont de nouveau rugir dans l’un des films d’action les plus attendus de 2024. Réalisé par George Miller qui supervise la franchise depuis ses débuts, ce prequel de «Mad Max : Fury Road» sorti en 2015, réunit Anya Taylor-Joy, qui succède à Charlize Theron, et Chris Hemsworth. On suit Furiosa, âgée d’une vingtaine d’années, qui a été arrachée à sa famille alors qu’elle n’était qu’une enfant. La jeune héroïne va tenter l’impossible pour retrouver les siens. Et elle croisera sur son chemin de nombreux ennemis, dont le redoutable seigneur de guerre Dementus.

«Vice-Versa 2» (19 juin 2024)

Signé Kelsey Mann (qui a notamment travaillé sur «Monstres Academy» et «En Avant») et produit par Mark Nielsen («Toy Story4»), «Vice-Versa 2» offre une suite directe au très drôle et émouvant premier volet sorti en 2015. Après avoir découvert Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse durant son enfance, Riley, la jeune héroïne, entre désormais dans ce chamboulement majeur qu’est l’adolescence. Âgée de 13 ans, son cerveau accueille de nouvelles émotions dont Anxiété. Elle ne sera pas la seule nouvelle émotion à débarquer dans ce film des studios Disney-Pixar.

«Beetlejuice 2» (11 septembre 2024)

Longtemps en gestation - une suite avait été envisagée dès 1988 après le succès du premier volet, sans jamais se concrétiser -, «Beetlejuice 2» verra Tim Burton retrouver le monde horrifique qu’il a créé il y a plus de trente ans. Michael Keaton, Catherine O'Hara et Winona Ryder reprendront leurs rôles, et seront accompagnés à l’écran par Jenna Ortega - qui avait déjà collaboré avec le réalisateur pour la série «Mercredi» -, ainsi que Justin Theroux et Willem Dafoe.

«Joker : folie à deux» (2 octobre 2024)

C’est peu dire que la suite de «Joker» - qui a été un carton au box-office et a raflé de nombreuses récompenses - est attendue comme le messie par toute la communauté de fans. Ce nouvel opus doit explorer la rencontre et les relations entre Harley Quinn, psychiatre de l'asile d'Arkham jouée par Lady Gaga, et l’anti-héros au sourire maléfique, toujours campé par Joaquin Phoenix, lauréat d'un Oscar pour sa performance dans le premier volet.

«Gladiator 2» (20 novembre 2024)

Plus de vingt ans après la sortie de «Gladiator» avec Russell Crowe, ce nouvel opus, encore dirigé par Ridley Scott, met en scène les aventures de Lucius, incarné par Paul Mescal («Aftersun», «Carmen»). Fils de Lucilla, à nouveau campée par l'actrice Connie Nielsen, et neveu de Commod, interprété par Joaquin Phoenix dans le premier opus, ce dernier compte bien marcher dans les pas de Maximus qu'il admire. Paul Mescal donne la réplique à Denzel Washington et Pedro Pascal.

«Le Comte de Monte-Cristo» (11 décembre 2024)

Après «Les trois mousquetaires» qui a connu une nouvelle adaptation cinématographique signée Martin Bourboulon, c’est un autre célèbre roman d’Alexandre Dumas, «Le comte de Monte-Cristo», qui va être porté sur grand écran grâce à Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte («Le prénom»). Et le personnage emblématique de la littérature sera incarné par l’acteur Pierre Niney. «Nous voulons créer un grand film d’aventure, de personnages mais surtout… de vengeance noire», a écrit le comédien sur les réseaux sociaux.