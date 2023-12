Cinéma : ces 3 films d'animation à découvrir en 2024

L'année 2024 nous réserve quelques pépites en matière de films d'animation. Voici trois longs-métrages qui devraient attirer les spectateurs dans les salles obscures.

«Kung Fu Panda 4», de Mike Mitchell (27 mars 2024)

Dans ce nouveau film, Po Ping va prendre la place du Grand Maître Oogway en tant que mentor, après des années à se battre contre les forces du mal. Il va alors se mettre à la recherche du nouveau guerrier dragon. Une tâche qui va se révéler particulièrement compliquée quand une lézarde sorcière, appelée Caméléone, fera son apparition. En plus de Jack Black, Viola Davis et Ke Huy Quan, les spectateurs retrouveront Awkwafina, Seth Rogen, Bryan Cranston, Lucy Liu, Angelina Jolie, Ian McShane, Jackie Chan, ou encore Dustin Hoffman dans la version originale.

«Vice-Versa 2», de Kelsey Mann (19 juin 2024)

Signé Kelsey Mann (qui a notamment travaillé sur «Monstres Academy» et «En Avant») et produit par Mark Nielsen («Toy Story 4»), «Vice-Versa 2» offre une suite directe au très drôle et émouvant premier volet sorti en 2015.

Après avoir découvert Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse durant son enfance, Riley, la jeune héroïne, entre désormais dans ce chamboulement majeur qu’est l’adolescence. Âgée de 13 ans, son cerveau accueille de nouvelles émotions dont Anxiété. Elle ne sera pas la seule nouvelle émotion à débarquer dans ce film des studios Disney-Pixar.

«Moi, moche et méchant 4», de Chris Renaud et Patrick Delage (3 juillet 2024)

Si l'on ne connaît quasiment rien du scénario, on peut d'ores et déjà se réjouir de la suite à venir des aventures des Minions et du méchant, mais terriblement attachant, Gru. Une nouvelle collaboration pour Illumination et Universal Studios. Ce quatrième volet de la saga verra au casting vocal le retour de Steve Carell, lequel sera accompagné de Kristen Wiig, Julie Andrews, Miranda Cosgrove ou encore Pierre Coffin.