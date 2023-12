Exposition Johnny Hallyday à Paris : les 5 choses incontournables à voir pendant la visite 

La grande exposition consacrée à Johnny Hallyday débarque à Paris. Pilotée par Laeticia Hallyday, elle ouvre ses portes ce vendredi à la Porte de Versailles et mêle souvenirs personnels, costumes de scène et Harley-Davidson. Voici 5 choses à voir au cours de cette visite multisensorielle et riche en émotions.

Son pendentif fétiche

Johnny Hallyday était passionné par les bijoux, et plus précisément, les chevalières de biker en argent, ornées de crâne, de tigre, d’une tête de mort ou d’un aigle, symbole de liberté. Mais s’il y a bien un bijou que le rockeur ne quittait jamais, c’est son pendentif en forme de croix sur lequel un guitariste est crucifié. Et pour le plus grand bonheur des fans, il est exposé, ou plutôt «sanctifié» au fond d’une salle. Cette croix en or gris a été réalisée en 2005 par le joaillier Harry Winston. Elle est surmontée de vingt et un diamants et de trois saphirs.

©BERTRAND GUAY / AFP/CNEWS



La voiture de ses rêves

On sait aussi à quel point l’idole des jeunes adorait les engins à deux roues comme à quatre roues. Et pour l’occasion, le public pourra voir de très près plusieurs modèles. Au cœur de cette exposition immersive, trône notamment la voiture de ses rêves : une Cobra bleue de 416 chevaux. Il s’agit de la dernière voiture acquise par le chanteur, en 2016. Celle-ci est entourée de ses trois dernières Harley-Davidson, des motos avec lesquelles Johnny Hallyday n'a cessé de rouler toute sa vie, entouré de ses amis.

©Tempora



Ses costumes mythiques

Cette exposition immersive donne à voir son incroyable collection de guitares mais aussi sa garde-robe rock and roll avec des tenues signées Yves Saint-Laurent et Christian Dior. L’un de ses costumes est particulièrement mythique : celui que «le taulier» a porté lors de son concert «Johnny allume le feu» au Stade de France, en 1998. Pour mémoire, Johnny Hallyday devait s’y produire le 4 septembre, mais le show a été annulé pour cause de pluie. Le rockeur a donc enflammé le stade le lendemain, après avoir été déposé sur le toit en hélicoptère, piloté par Michel Drucker.

©CNEWS



Un concert à 360 degrés

Ensuite, on est invité à revivre l’émotion de ses concerts grâce à un show vidéo immersif à 360 degrés, rythmé par des jeux de lumières. «Allumer le feu», «Gabrielle», «Que je t’aime»… Il interprète quelques-uns de ses plus grands succès sous nos yeux, et le résultat est assez bluffant. On a vraiment la sensation de faire partie du public. Puis à la fin de ce petit concert privé, on n’oublie pas de remettre son casque sur la tête et son audioguide autour du cou car tout au long de la visite, on est guidé par la voix de l’acteur Jean Reno, le grand ami du chanteur.

©Kenzo TRIBOUILLARD / AFP



Son bureau de Marnes-la-Coquette

A la fin du parcours, on découvre son bureau de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), un lieu chargé d'histoire, et où Johnny Hallyday s’est éteint le 5 décembre 2017. Cette pièce, dans laquelle il travaillait et recevait ses amis, a été reproduite à l’identique. Laeticia Hallyday, qui est à l'initiative de cette exposition, a en effet permis que son bureau soit déménagé objet par objet avant la vente de la villa. On aperçoit ses livres, les disques de ses amis, les photos de ses proches, et plein d’autres souvenirs. Même la vue sur le jardin que Johnny Hallyday avait depuis la fenêtre de son bureau a été recréée.

©CNEWS

«Johnny Hallyday, l'exposition», dès le 22 décembre, Porte de Versailles, pavillon 2.1, Paris 15e.