Golden Globes 2024 : la cérémonie sera présentée par l'humoriste et acteur Jo Koy

La 81ème édition des Golden Globe aura lieu le 7 janvier prochain, à Los Angeles, et elle sera présentée par l'humoriste et acteur américain Jo Koy.

Jo Koy sera aux manettes pour présenter la cérémonie des Golden Globes, qui récompense le meilleur du cinéma et de la télévision de l'année écoulée. L'humoriste et acteur américain de 52 ans s'est dit enthousiaste d'animer la soirée qui va lancer la saison des prix à Hollywood.

«C'est le moment où je pourrai rendre ma famille philippine fière», a déclaré le comédien, qui a notamment joué dans les films «Easter sunday» et «Le manoir hanté».

Retransmise sur CANAL+, la cérémonie aura lieu le 7 janvier à Los Angeles (Californie) et sera diffusée sur CBS, et non NBC comme précédemment. Un changement parmi d'autres cette année pour les Golden Globes, qui tentent de faire remonter leurs audiences.

En tête des nominations, on retrouve le film «Barbie», nommé dans neuf catégories, et le long métrage de Christopher Nolan, «Oppenheimer», qui a obtenu huit nominations. «Anatomie d'une chute» de la Française Justine Triet, obtient quant à lui quatre nominations.