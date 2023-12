Nirvana : la plainte pour pédopornographie du bébé nu sur l’album «Nevermind» finalement recevable

Une cour d'appel américaine a finalement estimé recevable la plainte accusant le groupe de rock Nirvana d'avoir publié de la pédopornographie, en utilisant une photographie d'un bébé nu sur la couverture de son album à succès de 1991 «Nevermind».

La 9e Cour d'appel des États-Unis a annulé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle Spencer Elden, le bébé représenté sur la couverture de l'album «Nevermind» de Nirvana et désormais âgé d'une trentaine d'années, avait attendu trop longtemps pour intenter une action en justice. Fin août 2021, un mois avant le 30e anniversaire de la sortie de l'album culte du groupe grunge phare de Seattle, vendu à 30 millions d’exemplaires, Spencer Elden avait déposé une première plainte, suivie d'une seconde en janvier 2022 après un premier rejet pour d'autres motifs, en se disant victime d'«exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique». La Cour d'appel américaine a cette semaine estimé que chaque nouvelle republication de l'image – dont la très médiatisée réédition du 30e anniversaire de l'album en 2021 – pouvait constituer une nouvelle «blessure» pour Elden, ce qui réinitialise le délai de prescription.

«Les victimes de pédopornographie peuvent subir un nouveau préjudice lors de la republication du matériel pornographique», a écrit la juge Sandra Segal Ikuta au nom d'un panel de trois juges. «Cette conclusion est conforme à l'opinion de la Cour suprême selon laquelle chaque visionnage de pornographie juvénile est une répétition des abus subis par la victime.» Le tribunal n'a toutefois pas encore statué sur le caratère «pédopornographique» de la couverture. «Ce revers procédural ne change pas notre point de vue», a, selon les propos rapportés par Billboard, déclaré jeudi l'avocat de Nirvana, Bert Deixler. «Nous défendrons cette cause sans fondement avec vigueur et espérons l'emporter.»

Aucun paiement pour le principal intéressé

L'avocat d'Elden, Robert Lewis, a déclaré que son client était «très satisfait de la décision et avait hâte de passer sa journée au tribunal». Aujourd’hui âgé de 32 ans, Spencer Elden avait d'abord poursuivi le groupe et son label Universal Music Group (UMG.AS) en 2021, les accusant de l'avoir exploité sexuellement à travers sa représentation sur la couverture de l'album «Nevermind», qui lui a causé un préjudice personnel continu. Parmi les accusés figurent Dave Grohl et Krist Novoselic, membres survivants de Nirvana, Courtney Love, la veuve du défunt chanteur Kurt Cobain, et le photographe Kirk Weddle.

La photo figurant sur la couverture de «Nevermind» montre Spencer Elden, alors âgé de quatre mois, nageant nu vers un billet d'un dollar accroché à un hameçon. Ses parents auraient à l'époque été payés 200 dollars pour cette image. Le plaignant, qui disait n'avoir jamais reçu de compensation financière pour la photo et assurait que ses parents n'avaient pas donné d'autorisation pour utiliser son image de cette manière, réclamait dans ses premières plaintes 150.000 dollars de dommages-intérêts.