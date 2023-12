«Wolfs» : on connaît la date de sortie du film avec George Clooney et Brad Pitt

Sony vient de dévoiler la date de sortie de deux de ses films les plus attendus en 2024, «Project Artémis», avec Scarlett Johansson et Channing Tatum le 12 juillet, et «Wolfs», avec Brad Pitt et George Clooney, attendu pour le 20 septembre.

À vos agendas. Les retrouvailles de George Clooney et Brad Pitt sur grand écran, ce sera au générique de «Wolfs», dont la date de sortie a été fixée au 20 septembre prochain, a annoncé Sony. Écrit et réalisé par Jon Watts, le film suivra «deux loups solitaires se retrouvant sur la même mission», indique le synopsis officiel, sans autre précision. À l’instar du «Napoléon» de Ridley Scott, «Wolfs» sortira en salle avant de rejoindre la bibliothèque d’Apple TV+.

Selon les propos de George Clooney recueillis par Collider, les téléspectateurs doivent s’attendre à un film sombre et inattendu. Il a également précisé au site américain Deadline qu’une suite était déjà envisagée. «On parle déjà de faire une suite pour ce film que j'ai tourné avec Brad Pitt et Jon Watts. C'était une belle expérience et Jon Watts est un mec extraordinairement talentueux, enjoué et passionné par ce qu'il fait», a-t-il déclaré.

Sony a également dévoilé la date de sortie de «Project Artémis», prévue pour le 12 juillet 2024 avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Mais aussi Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg et Woody Harrelson. L’histoire se déroulera dans les années 1960, au moment de la course vers l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique.