Paris : ces 10 expositions incontournables qui se terminent bientôt

Plusieurs expositions incontournables s'apprêtent à fermer leurs portes à Paris. Et ce serait dommage de passer à côté. S'il vous reste encore un peu de place dans votre agenda, voici celles qu'il faut absolument aller voir avant la fin du mois de janvier.

AMEDEO MODIGLIANI, AU MUSÉE DE L'ORANGERIE

Jusqu’au 15 janvier, le Musée de l’Orangerie met à l’honneur le grand peintre italien Amedeo Modigliani (1884–1920), et plus précisément, l’un des moments emblématiques de la vie de l’artiste : celui où Paul Guillaume est devenu son marchand. L’exposition, qui donne à voir plusieurs chefs-d'œuvre, dont «Elvire assise, accoudée à une table», explore la relation privilégiée entre le peintre et son marchand dans le Paris des années 1910, ainsi que le rôle de Paul Guillaume dans la diffusion de l’œuvre de Modigliani, en France et aux États-Unis.

«Amedeo Modigliani. Un peintre et son marchand», jusqu’au 15 janvier 2024, Musée de l’Orangerie (Paris 1er).

félins, au Muséum national d’Histoire naturelle

Les félins ont pris leurs quartiers au Muséum national d’Histoire naturelle. Jusqu’au 7 janvier 2024, cette exposition passionnante, qui s'étale sur plus de 1000m2, invite toute la famille à découvrir les secrets de ces mammifères, certes bien identifiés de tous, mais qui demeurent méconnus à bien des égards. Au total, il existe trente-huit espèces de félins sur la planète. Le chat, le tigre, la panthère… mais aussi le chat pêcheur, le chat à tête plate, le margay, ou encore le guigna, des espèces plus discrètes, et que le musée s’attache à mettre en lumière. Le public fera aussi connaissance avec le plus ancien félin connu, Proailurus, apparu il y a environ 22 millions d’années en Europe. Et avis aux amoureux des chats : la dernière partie est entièrement consacrée à l’animal de compagnie préféré des français.

«Félins», Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 5e, jusqu’au 7 janvier 2024.

NICOLAS DE STAËL, AU MUSÉE D'ART MODERNE

Figure incontournable de la scène artistique française d’après-guerre, Nicolas de Staël (1914-1955) s’expose encore quelques jours au Musée d'Art Moderne. Cette grande rétrospective, la première en France depuis vingt ans, retrace la carrière, aussi brève qu’éblouissante, de ce peintre voyageur, qui s'est donné la mort en se jetant dans le vide à l’âge de 41 ans. Entre abstraction et figuration, l’exposition donne à voir près de 200 tableaux, dessins, et gravures. Outre son immense toile «Parc des Princes», les visiteurs pourront découvrir des œuvres rarement exposées, dont une cinquantaine montrées pour la première fois en France.

«Nicolas de Staël», jusqu'au 21 janvier 2024, Musée d'Art Moderne (Paris 16e).

TRÉSORS EN NOIR ET BLANC, AU PETIT PALAIS

Dürer, Rembrandt, Callot, Goya, Toulouse-Lautrec, Steinlen, Bracquemond… Plus de 45 grands maîtres de l’estampe ont investi le Petit Palais. Cette exposition, intitulée «Trésors en noir et blanc», offre un panorama inédit de l’estampe, du XVe au XXe siècle. Elle présente une sélection de près de 200 feuilles, dont «La Pièce aux cent Florin» de Rembrandt, exceptionnelle de par sa taille (près de 50 centimètres de large). Toutes les œuvres exposées sont issues de la collection d’Eugène et Auguste Dutuit, qui compte 12.000 estampes originales, et rassemblée par les deux frères au XIXe siècle.

«Trésors en noir et blanc», jusqu’au 14 janvier 2024, Petit Palais (Paris 8e).

AZZEDINE ALAÏA, AU PALAIS GALLIERA

Azzedine Alaïa (1935-2017) était un grand couturier, mais aussi un collectionneur passionné. Son inestimable collection n’a jamais été dévoilée de son vivant, en France comme à l’international, et rassemble plus de 20.000 pièces témoins de l’art de ses prédécesseurs : Worth, Jeanne Lanvin, Jean Patou, Balenciaga, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, ou encore Christian Dior. Riche de 140 pièces, cette exposition retrace l’histoire de cette collection patrimoniale, commencée en 1968 après la fermeture de la maison Balenciaga, et que le créateur franco-tunisien avait constituée dans le plus grand des secrets.

«Azzedine Alaïa, couturier collectionneur», jusqu’au 21 janvier 2024, Palais Galliera (Paris 16e).

La fabrique des héros, au musée de l'Armée

Les amateurs de sport pourront de leur côté courrir au musée de l’Armée pour voir l'exposition «Victoire ! La fabrique des héros». Elle s’intéresse aux différentes manières dont les Hommes ont vécu et célébré la victoire à travers le monde et au fil des époques, depuis les triomphes antiques aux défilés sur les Champs-Élysées. Et ce, dans tous les domaines : sportifs, militaires, mais aussi artistiques et politiques. Le public pourra notamment admirer «L'Arbre de Fanti», le trophée du tournoi de Paris-Bercy, un César, une Victoire de la musique classique, le vrai podium des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, en 1968, et même le trophée de la Coupe du monde de football 1998.

«Victoire ! La fabrique des héros», au Musée de l’Armée, Paris 7e, jusqu’au 28 janvier 2024.

AGNÈS VARDA, À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

«Cléo de 5 à 7», «L'une chante, l'autre pas», «Les Glaneurs et la Glaneuse»… La Cinémathèque française invite le public à se plonger dans l’œuvre polymorphe de la cinéaste Agnès Varda (1928-2019), l’unique figure féminine de la Nouvelle Vague. Jalonnée d’extraits de films, de costumes, et de photos d’époque, cette exposition dresse le portrait d’une réalisatrice et d'une photographe engagée, féministe, curieuse du monde et de ses bouleversements politiques, et qui n’a eu de cesse de renouveler l’art de la mise en scène et du récit.

«Viva Varda !», jusqu’au 28 janvier 2024, La Cinémathèque française (Paris 12e).

BOLLYWOOD SUPERSTARS, AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac célèbre l’univers éblouissant et coloré du cinéma indien. Intitulée «Bollywood Superstars : histoire d’un cinéma indien», cette exposition immersive retrace un siècle d’histoire, depuis les sources mythologiques et artistiques des arts indiens (dieux et princes, romances et batailles…), jusqu’au culte de ses acteurs et actrices, adorés comme nulle part ailleurs. Les visiteurs croiseront plus de 200 œuvres - peintures, figurines d’ombres, costumes… - et à la fin du parcours, ils pourront même entrer dans des extraits de films et danser au côté des acteurs grâce au dispositif «Bollywood Studio».

«Bollywood Superstars : histoire d’un cinéma indien», jusqu’au 14 janvier 2024, au musée du quai Branly - Jacques Chirac (Paris 7e).

ZIDANE, UN PORTRAIT DU XXIE SIÈCLE, À LA PHILHARMONIE

La Philharmonie de Paris présente quant à elle une expérience sonore et visuelle inédite consacrée à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football : Zinédine Zidane. Baptisée «Zidane, un portrait du XXIe siècle», cette expérience poétique a été imaginée par Douglas Gordon et Philippe Parreno et invite les visiteurs à (re)vivre, en immersion à 360 degrés, le match de foot opposant le Real Madrid et Villarreal CF, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en 2005. Cette création donne à voir et à entendre les moindres détails, ceux qui ne sont pas forcément perceptibles lors d'une captation télévisuelle, comme le souffle de Zidane, l'extrême précision de sa frappe, mais aussi les sons du choc des corps.

«Zidane, un portrait du XXIe siècle», jusqu'au 7 janvier 2024, La Philharmonie de Paris (Paris 19e).

OCÉANS, L'ODYSSÉE IMMERSIVE, À L’ATELIER DES LUMIÈRES

L’Atelier des Lumières invite les petits et les grands à partir à la découverte des fonds marins, capturés par le photographe de renom Brian Skerry, également producteur de films américains spécialisés dans la vie marine. Ce sont en effet ses incroyables clichés qui sont projetés sur les murs en format XXL. Cette expérience immersive, baptisée «Océans, l’Odyssée immersive», offre une plongée dans les mers tropicales, tempérées et arctiques, que Brian Skerry immortalise depuis quatre décennies, et donne à voir l’infinie palette du monde sous-marin. Pendant la visite, des tortues de mer, des orques, des récifs coralliens, mais aussi des phoques polaires, et d’innombrables poissons multicolores défileront sous les yeux des visiteurs.

«Océans, l’Odyssée immersive», Atelier des Lumières (Paris 11e), jusqu'au 7 janvier 2024.