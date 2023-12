Voici les 10 meilleurs films de 2023 selon Vanity Fair

En cette fin d'année 2023, il est important de se remémorer les œuvres qui ont marqué les esprits. Revenons sur les dix meilleurs films qui sont sortis cette année.

Une année bien remplie. Si vous avez un peu de temps pendant les fêtes de Noël, vous pourriez en profiter pour regarder quelques films qui ont été salués par la critique cette année. Le magazine Vanity Fair a réalisé un article sur les meilleurs longs-métragesk de l'année 2023.

10 : Asteroid city

Ce film de Wes Anderson raconte l'histoire d'Asteroid City, une ville minuscule du sud-ouest des États-Unis en 1955, célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique. L'œuvre aborde «les questions de chagrin et de solitude, de romance et d’émerveillement existentiel». Le casting est au rendez-vous avec la présence d'acteurs de renom dont Scarlett Johansson et Tom Hanks.

9 : Showing Up

Showing Up est un film de Kelly Reichardt sur le quotidien d'une artiste à quelques semaines du vernissage de son exposition à Portland. Le film est décrit comme étant «chaleureux et vivant avec un regard mélancolique et comique sur la fabrication des choses». La réalisatrice taquine «les prétentions et les névroses» du milieu de l'art avec brio.

8 : You Hurt My Feelings

You Hurt My Feelings est une comédie de romance autour de la vie de Beth, une romancière new-yorkaise, qui va voir sa carrière basculer lorsque son mari va lui avouer qu'il n'aime plus son style d'écriture depuis de nombreuses années. You Hurt My Feelings «est une étude pointue et souvent poignante de la mécanique de l’amour. (...) C’est un film intelligent et réfléchi sur les mensonges blancs et l’indulgence bien intentionnée», explique Richard Lawson dans Vanity Fair.

7 : anatomie d'une chute

Anatomie d'une chute est un film de Justine Triet sur l'histoire de Sandra, Samuel et de leur fils de 11 ans, Daniel. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison et Sandra est alors la suspecte principale. Le film qui a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes est «un spectacle éblouissant et provocateur». La performance de Sandra Hüller est jugée comme impressionnante par la critique.

6 : Earth Mama

Ce film dramatique raconte le quotidien d'une mère célibataire enceinte, dont les deux enfants sont placés en famille d'accueil, et qui se bat pour récupérer leur garde. Earth Mama est un film empathique sur le choix que possède cette mère de famille sur le fait de garder ou non ses enfants avec elle.

5 : PASSAGES

Ce film d'Ira Sachs se penche sur la relation entre deux hommes en couple depuis quinze ans. Leur histoire est bouleversée lorsque l'un d'eux a une liaison avec une femme. L'œuvre est décrite comme «une romance dramatique avec peu de romance». Passages est un film «intelligent et drôle». La femme qui entretient une relation avec l'un des deux hommes est jouée avec talent par Adèle Exarchopoulos.

4 : La zone d'intérêt

La Zone d'Intérêt est un film de guerre sur Rudolf Höss, un commandant d'Auschwitz, qui s'efforce de construire une vie de rêve à sa famille dans une maison avec jardin à côté du camp. L'œuvre de Jonathan Glazer montre le paradoxe de cette vie de famille rêvée vécue à quelques pas de «l'horreur ahurissante». Le film est bouleversant et a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. A découvrir en salle à partir du 31 janvier 2024.

3 : WINTER BREAK

Cette comédie dramatique raconte le parcours de M. Hunham, un professeur d'histoire ancienne dans les années 70. Très peu apprécié des élèves, ce professeur doit rester sur le campus lors des fêtes de Noël pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Winter Break est «un très bon film de Noël et du Nouvel An avec un regard sur les résolutions qui pourraient vraiment coller cette fois».

2 : nos vies d'avant

Le film de Céline Song raconte l'histoire de Nora et Hae Sung, deux amis d'enfance séparés à l'âge de 12 ans, qui se retrouvent à l'âge de 30 ans. Entre amitié et amour, la relation entre les deux personnages principaux est ambiguë. Nos Vies d'avant est «un joyau incontournable» qu'il faut absolument voir. Pour Richard Lawson, «c'est l'un des longs-métrages les plus marquants des dernières années».

1 : May December

May December est un film sur une actrice célèbre qui rencontre celle qu'elle va incarner à l'écran pour préparer son nouveau rôle. «D’un certain point de vue, May December est une comédie sombre sur les mœurs sexuelles et la médisance des tabloïds à propos des affaires des autres. D’un autre côté, le film de Todd Haynes est un portrait amèrement triste d’une vie brutalement compromise par des abus d’enfance». Une œuvre portée par un sacré duo d'actrice composé de Natalie Portman et de Julianne Moore.

Avec cette sélection de films pour tous les goûts, vous savez désormais comment occuper votre temps libre pour le début de l'année 2024.